«Роснефть» начинает использовать собственные катализаторы гидроочистки дизельного тороплива стандарта «Евро-5»

Первая партия уникального катализатора загружена на установке гидроочистки дизельного топлива на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. На сегодня это единственный отечественный катализатор, способный заменить иностранные аналоги при производстве дизельного топлива стандарта «Евро-5» с ультранизким содержанием серы менее 10 ррм. Ранее катализатор производства «РН-Кат», дочернего предприятия «Роснефти», успешно прошел опытно-промышленные испытания на базе уфимской группы НПЗ компании. Катализатор не только не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.

Обратим внимание, что «Роснефть» планомерно работает над импортозамещением ключевых технологий в добыче и переработке нефти. В ноябре 2020 года Рязанский НПЗ перевел уже четвертую из пяти установок каталитического риформинга на катализаторы производства НК «Роснефти», которые также имеют высокие эксплуатационные характеристики. Промышленное применение отечественных катализаторов позволит заводу повысить экономическую эффективность и технологическую устойчивость производства.

Напомним, Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», которое входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции. Предприятие производит высокооктановые автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6» (произведено более 1,2 млн тонн) и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.