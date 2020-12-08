Комиссаром ОБСЕ по делам меньшинств стал уроженец бывшего СССР

Комиссар ОБСЕ по делам меньшинств Кайрат Абдрахманов Фото: Алексей ОСИПОВ

ОБСЕ — означает «Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе». Это одна из крупнейших международных структур, наверное, вторая в мире по авторитету после ООН.

Но в последнее время в Европе и с безопасностью, и с сотрудничеством туго. Например, эмиссары ОБСЕ, наблюдавшие за конфликтом в Донбассе, часто «не замечали» факты обстрелов мирных городов со стороны украинской армии.

Разногласия среди стран-участниц ОБСЕ привели к самому серьёзному кризису за все 47 лет существования организации. Так, ещё в нынешнем июле истекли мандаты ряда её ключевых руководителей, включая Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. Как понятно из названия, его задача — следить, чтобы ни одно государство не угнетало ни один малый народ.

Нового комиссара на этот ответственный пост смогли назначить только сейчас, в декабре. Им стал представитель Казахстана — Кайрат Абдрахманов. Вероятно, помог традиционно нейтральный статус его страны, а также авторитет самого 56-летнего дипломата, не раз предоставлявшего площадку для переговоров непримиримым соперникам.

Например, в 2016-18 годах Абдрахманов был главой МИД Казахстана. И именно при нём стартовал «Астанинский формат» — сложнейший переговорный процесс по мирному урегулированию в Сирии, с участием официального Дамаска, сирийской оппозиции, а также России, Ирана и Турции.

Не чужд Абдрахманов и нашей общей истории.

— Мой отец служил в армии с 1939 по 1946 годы. Его брат — мой дядя Исмурат — оборонял Ленинград в зенитном расчёте, познакомился там с моей будущей тётей Асей. Они друг друга полюбили и долго и счастливо прожили в Казахстане, — рассказал дипломат в беседе с «Комсомольской правдой» по случаю его визита в Москву в 2017 году.

Да и в целом, Кайрат Абдрахманов — пожалуй, один из самых опытных дипломатов постсоветского постранства. На службе в МИД Казахстана — с 1993 года, в разное время был послом в Израиле, Австрии, Швеции и по совместительству в Дании, постпредом своей республики при ОБСЕ и ООН.

По мнению экспертов, с его приходом на пост Верховного комиссара ОБСЕ по нацменьшинствам организация перестанет закрывать глаза на нарушения прав нетитульных народов, прежде всего, русскоязычных, в некоторых «новых членах» ЕС.

ЗВОНОК В РИГУ

Руслан Панкратов, сопредседатель латвийской политической партии «Действие», лидер международной правозащитной организации «Русский Мир Латвии»:

— В Латвии проживают представители 146 национальностей, включая сотни тысяч русских. Но со дня провозглашения независимости в 1991 году новая власть взяла курс на построение мононационального государства. Лица нелатышского происхождения стали нежелательными. Их подвергают принудительной ассимиляции.

Например, национальные имена и фамилии переписывают на латышский манер. До сих пор действует позорный институт «неграждан» — такой статус имеют люди, приехавшие в Латвию в годы СССР: они поражены в политических, социальных и экономических правах по 82 пунктам.

Продолжается дискриминация по языковому признаку, закрытие русских детских садов, школ, даже частных ВУЗов, преследование русских журналистов. Например, 4 декабря 2020 года спецслужбы Латвии задержали нескольких корреспондентов местных русскоязычных СМИ — прежде всего, за их гражданскую деятельность и политическую позицию.

ЕС знает о массовом нарушении прав человека во всех государствах Прибалтики, однако эта ситуация многим выгодна: пещерная русофобия молодых членов Евросоюза — хороший рычаг для давления на Москву. Конечно же, мы надеемся, что с новыми назначениями в ОБСЕ о нацменьшинствах Латвии и других стран наконец-то вспомнят.