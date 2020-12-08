Сергей Газаров: «Нужны будут реформы. Они не проходят безболезненно»

Как режиссер Газаров прекрасно понимает, в каком сложном положении находится этот театр, какие проблемы придется решать Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нового худрука - Сергея Газарова - сегодня представил труппе руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Театр Джигарханяна Сергею Газарову хорошо знаком. Он здесь работал главным режиссером в течение трех лет (с 1998 по 2001 год). Неудивительно, что, когда встал вопрос о преемнике Армена Борисовича (он скончался 14 ноября) коллектив обратился с письмом в Департамент культуры с просьбой назначить худруком Сергея Газарова. Это было две недели назад. Окончательное решение ведомство Александра Кибовского приняло только сегодня.

Как режиссер Газаров прекрасно понимает, в каком сложном положении находится этот театр, какие проблемы придется решать. Обновление нужно во всем.

- Я посмотрел несколько спектаклей. Мягко говоря, это были неудачи. Я не знаю, по какому принципу выбирали пьесы, режиссеров. Положение непростое, - говорил нам Газаров всего неделю назад. - Как режиссер я хорошо представляю все грядущие проблемы и опасности. Нужны будут реформы. А они не проходят безболезненно. То, что артисты хотят новой жизни, их тоже можно понять. Армен Борисович вкладывал в этот театр свою душу, свой талант, здоровье, деньги. Но сейчас вопрос стоит так: только начать и кончить, причем по всем направлениям.

Сегодня Газаров повторил, что предстоит большая работа: «В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило так же много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна".

Напомним, Сергею Газарову 62 года. Он – известный российский актер, режиссер, продюсер, ученик Олега Табакова. После окончания актерского факультета ГИТИСа работал в театре "Современник", в «Табакерке». Ставил там спектакли, многие из которых были отмечены не только наградами, но и признанием публики.