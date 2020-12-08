Storytel назвал самые популярные аудиокниги 2020 года в России и мире Фото: Евгения ГУСЕВА

Международный сервис аудиокниг Storytel подводит итоги года. Сервис назвал самые популярные книги, которые слушали в России и мире.

Что касается общемирового рейтинга, то пальму первенства перехватили детективы. В России же они оказались только на третьем месте. Это при том, что по сравнению с прошлым годом популярность детективов и триллеров увеличилась на 30%.

Первое место среди российских слушателей уже который год подряд занимает жанр «Фантастика и фэнтези». А самой популярной аудиокнигой в России вновь стал 17-часовой нон-фикшен «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари.

Интересно также, что во всем мире жанр «Любовный роман» находится на четвертом месте по популярности. А среди российских слушателей не входит даже в десятку. Зато популярность набирают аудиокниги из категории «Психология и саморазвитие». Причем пик их популярности пришелся ровно на первые дни самоизоляции — начало апреля 2020 года.

- Первое, что бросается в глаза: по всем категориям не так много новинок среди лидеров, в основном читатели в этот тревожно-карантинный год переслушивали проверенную классику. Видимо, решили воспользоваться паузой, чтобы закрыть дыры в образовании и знаниях, - подчеркнул Константин Мильчин, шеф-редактор Storytel.

Еще одна тенденция, которую заметили эксперты - это востребованность детской литературы. В этом году книги для детей впервые поднялись на седьмое место по популярности у российской аудитории.