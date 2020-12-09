В России появятся улучшенные продукты — без ГМО и химии

Законопроекты, которыми будет регулироваться выпуск подобной продукции, подготовлены и внесены в правительство. Об этом журналистам сообщила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко Фото: Иван МАКЕЕВ

На полках магазинов у нас могут появиться улучшенные продукты. При их производстве будут применяться более жесткие стандарты. В частности, по использованию минеральных удобрений, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных и т. п. Методы генной инженерии и генно-инженерно-модифицированные организмы, ионизирующее излучение (применяется, в частности, для обеззараживания и продления сроков хранения продукции) — под полным запретом.

Законопроекты, которыми будет регулироваться выпуск подобной продукции, подготовлены и внесены в правительство. Об этом журналистам сообщила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.

- Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать «зеленые» продукты, с другой стороны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками, - заявила она.

Продовольствие «нового образца» будет особым образом маркироваться — как «зеленая» продукция. «Зеленый стандарт» предполагается ввести и для семян, удобрений, кормов, пищевых добавок и т. д.

Сертификация на соответствие новым, более высоким, стандартам будет добровольной. Производители, которые ее пройдут, получат право использовать специальный знак. Также все они и их продукция будут занесены в общедоступный реестр — предполагается, что эта информация будет востребована у потребителей.