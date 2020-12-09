«Пятёрочка» возглавила рейтинг доверия российским ритейлерам

Об этом свидетельствуют данные шестого уникального рейтинга деловой репутации брендов исследовательского холдинга «Ромир», вышедшего в декабре 2020 года. В ТОП-3 компаний, которым доверяют россияне, также вошли «Лента» и «FixPrice».

95% опрошенных респондентов знают и пользуются услугами торговой сети «Пятёрочка». При этом, как выяснили исследователи, женщины доверяют «Пятёрочке» больше, чем мужчины, в среднем на 5 п.п. Компания занимает ведущие позиции в рейтинге с 2015 года. За последние 5 лет она улучшила свою позицию на 9 п.п., став абсолютным лидером.

«Говоря о доверии, мы видим изменение структуры лидеров, что продиктовано не только высоким качеством обслуживания, но и продвижением сетями своих ценностей – именно на них обращают свою внимание современные потребители», - пояснила результаты исследования директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.

Вместе с этим «Пятёрочка» стала и самой заметной розничной компанией, возглавив рейтинг и опередив ближайшего конкурента – торговую сеть «Магнит».

«Заслужить доверие гостей - наша ключевая цель. Мы гордимся тем, что завоевали лидерство в рейтинге доверия к брендам у россиян. Это означает, что наша работа, качество нашей продукции, меры по обеспечению безопасности в непростое с точки зрения эпидемиологической ситуации время и наши социальные проекты получили высокую оценку наших гостей. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы укреплять доверие тех, кто нас выбирает», - отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

В исследовании «Ромир» приняли участие 1500 респондентов, проживающих в городах России с населением свыше 100 тыс. жителей. По данным исследователей, лучше других в торговых сетях разбираются россияне в возрасте 25-44 лет и респонденты с высоким уровнем доходов.