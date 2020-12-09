Награду международной премии Business Brilliance Awards получила торговая сеть «Пятёрочка»

В числе лауреатов премии-2020 такие мощные транснациональные компании, как Lloyds Banking Group, Vodafone, Turkcell, DHL, Philip Morris International, Qatar Airways, KPMG и другие.

Теперь в коллекции многочисленных престижнейших наград у торговой сети «Пятёрочка» есть «серебро» в номинации Employee Engagement in Internal Communications («Вовлечённость сотрудников во внутренние коммуникации») за реализацию антикризисной коммуникационной кампании для сотрудников «Новая реальность».

«Пятёрочка» впервые получила международную награду за реализацию проекта в сфере HR и внутренних коммуникаций, – напомнила начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка» Наталья Белоусова. - Нам было приятно конкурировать за награды с крупнейшими мировыми брендами, и мы очень гордимся, что жюри одной из престижных премий высоко оценило наш проект «Новая реальность». В этот не самый простой год мы действительно сделали всё, чтобы и наши гости, и наши сотрудники чувствовали постоянную поддержку и заботу со стороны компании».

Международное жюри наградило проект «Новая реальность» серебряным призом за глубокое понимание компанией форматов и принципов взаимодействия со специалистами по всей стране в условиях работы ритейла в период пандемии. Антикризисная коммуникационная кампания «Новая реальность» длилась три месяца. В ходе ее реализации посредством всех возможных каналов коммуникации – прямых линий, видеообращений, информационных плакатов, рассылок и многого другого - более 203 тысяч сотрудников «Пятёрочки» непрерывно получали достоверную и актуальную информацию о текущей ситуации и мерах безопасности.

КСТАТИ

Престижная в среде профессионалов бизнеса премия Business Brilliance Awards учреждена шесть лет назад. Вручение наград состоялось в Лондоне.