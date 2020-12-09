Информационная система «Одно окно» - новый инструмент поддержки экспортеров

Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России». В частности, он отметил, что две недели назад заработала подготовленная Российским экспортным центром комплексная цифровая платформа «одного окна». «Очень важно, что система обеспечит бизнесу онлайн-доступ из одной точки к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Теперь экспортёр может подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведён в соответствии с российским законодательством и может свободно обращаться на территории России. Эти и другие государственные сервисы – первый шаг к внедрению безбумажного документооборота для экспортёров, реальная экономия времени и сил для наших предпринимателей», - сказал глава правительства. Он также отметил, что РЭЦ и дальше продолжит наращивать линейку цифровых сервисов, которые нацелены на повышение конкурентоспособности российских экспортёров на мировых рынках, развивать эту систему, предлагать на такой платформе и другие услуги, в том числе финансовые сервисы, например такие, как страхование.

«Сейчас меры поддержки распределены между большим количеством участников: региональными, федеральными органами власти и институтами развития. Везде есть особенности регулирования. Могу сказать, что конкретно мы делаем для решения этой проблемы. Тренд, который нами избран — это снятие барьеров. Дебюрократизация и клиентоориентированность - ключевые принципы нашей работы. Кардинальным решением этой проблемы является глобальная цифровизация наших коммуникаций с бизнесом. «Одно окно» для экспортеров - это своеобразный МФЦ, где предприниматели могут из одной точки получить услуги по сопровождению экспортной деятельности в удобном онлайн формате. В этом году мы оцифровали самые бумагоемкие услуги такие как подтверждение 0% НДС. В следующем году к ним добавится еще ряд услуг, самая ожидаемая из которых – размещение на электронных торговых площадках», - сказала генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Международный экспортный форум «Сделано в России» проходит 9 декабря в Москве. Организаторами выступают АО «Российский экспортный центр» и Фонд Росконгресс. Ключевая тема форума в 2020 году: «Вызовы нового десятилетия».

Трансляции доступны на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.