Свежесть и цифра: топ-5 новых решений в гипермаркетах. Фото предоставлено пресс-службой «О’КЕЙ».

Быстрый темп жизни, развитие онлайн-сервисов, а также формирование новых привычек у потребителей мотивирует крупные сети пересматривать стратегию своего развития. Программу трансформации своих гипермаркетов начала и сеть «О’КЕЙ», крупный российский ритейлер. Первым в новой концепции группа открыла гипермаркет в Москве в Ростокино. Сеть сделала акцент на расширении ассортимента, в частности свежих продуктах с короткими сроками хранения fresh и ultra-fresh. Помимо этого, в гипермаркете изменилось зонирование и были внедрены новые цифровые решения.

На основе этой концепции ритейлер в ближайшие годы полностью обновит свою сеть: 77 гипермаркетов по всей стране. Например, в 2021 году в новой концепции планируется открыть 5-7 гипермаркетов. Сумма инвестиций будет зависеть от конкретного магазина, его состояния и площади. В среднем вложения в один гипермаркет составят от 100 млн рублей.

Представители «О`КЕЙ» объясняют: разрабатывая новый формат, компания ориентировалась как на собственную компетенцию, мировые практики в области розничной торговли, так и на изменившуюся ситуацию на рынке и на то, что сейчас действительно привлекает покупателей.

На ситуацию, в частности, повлияла тенденция приобретать многие товары онлайн, а также совершать покупку товаров первой необходимости в так называемых магазинах у дома. Однако за широким ассортиментом, сервисом и возможностью выбора покупатели приезжают именно в гипермаркеты. Помимо этого в гипермаркетах просторнее, а, значит, легче соблюдать дистанцию, что теперь стало как никогда актуально.

Чем же обновленный «О`КЕЙ» уже удивил и еще удивит своих покупателей? Называем главные решения глобальной трансформации сети.

ВСЕГДА FRESH

Фрукты, овощи, зелень, охлажденные рыба, и даже устрицы, птица и мясо, молочные продукты, торты, а также другие продукты с коротким сроком хранения. Все это, говоря языком ритейла, категории fresh и ultra-fresh. Повторим, именно на них сделали основной упор в новой концепции и почти на 50% расширили новую площадь под эти категории и ассортимент. Количество товаров в этих категориях выросло до 5 000 наименований.

При этом, изменился и непродовольственный ассортимент. При сокращении площади под него, изменился подход к качественному наполнению и оформлению отделов. Теперь акцент сделан на товарах, которые пользуются повышенным повседневным спросом – например, товары для дома, средства по уходу, детские товары, сезонные товары - все то, за чем люди в том числе шли в гипермаркеты. Эта зона стала компактнее, но при этом функциональнее.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КАЖДОМ «КВАДРАТЕ»

В чем же заключается эффективность? Например, в новых принципах зонирования торгового зала и выкладки товаров. Идете вы за стейком, а в этом же отделе есть и специи, и вино, которое идеально подходит к этому виду мяса, и сразу же посуда для приготовления: вдруг вам нужна новая сковорода? Или именно сегодня захотелось сделать мясо на гриле – он здесь тоже есть.

- Такие прилавки с сопутствующими товарами и «готовыми решениями» помогают покупателю приобрести все необходимое сразу, лучше ориентироваться в предложении и экономить время на совершении покупок - объясняют в пресс-службе компании.

А еще теперь не надо будет искать по рядам нужный товар. Все, что относится к одной категории, соберут максимально компактно, чтобы покупатель сразу видел, из чего у него есть выбор.

УПОР НА «ЦИФРУ»

Как и во всем современном мире, будущее здесь видят за цифровыми сервисами. Например, абсолютный эксклюзив – «цифровой сомелье» - система, которая не только предоставляет информацию о выбранном вине, но и дает рекомендации о блюде, которое лучше сочетается с напитком. Достаточно просто отсканировать этикетку. Отличное решение для тех, кому выбрать вино – настоящий квест.

Фото предоставлено пресс-службой «О’КЕЙ».

Другое очень важное решение, особенно в эпоху пандемии – возможность самостоятельно сканировать покупки и оплачивать их на кассах самообслуживания: бесконтактно, быстро и без очередей. Систему самостоятельного сканирования О’КЕЙ-скан компания разработала два года назад. До сих пор ей были оборудованы лишь часть гипермаркетов. В обновленных же она будет везде. Система помогает отслеживать сумму чека прямо в торговом зале, очень удобно сразу контролировать, сколько денег ты вот-вот потратишь. Персональные скидки в системе тоже видны, поскольку она интегрирована с программой лояльности сети. После сканирования товаров достаточно поднести сканер к экрану касс самообслуживания, оплатить и уйти с покупками.

НЕ ПРОСТО МАГАЗИН

Можно просто прийти в магазин, купить товары, которые есть на полках, заплатить и уйти. Можно. Но неинтересно. Интересно, когда гипермаркет может предложить что-то новое, интересное. Именно дополнительные услуги ритейлер планирует активно развивать в новой концепции.

Упор сделан на собственное производство, в частности кулинарию и пекарню «О`КЕЙ». Хлеб здесь выпекают три раза в день – в какое бы время вы не пришли, вас всегда ждет свежая выпечка. Также на территории гипермаркета работает услуга по заказу блюд из ассортимента кулинарии и нарезке мясных деликатесов и очистки рыбы. Таким образом, могут экономить время на подготовке к празднику или просто семейному застолью.

Для покупателей, которые хотят перекусить, на территории обновленного гипермаркета также расширена зона ресторана. Там можно полноценно пообедать, или просто отдохнуть с чашкой кофе. «Ресторан – это комфортное пространство для отдыха, есть возможность зарядить устройство и разогреть еду», - прокомментировали в О’КЕЙ.

Для любителей совершать покупки онлайн, оборудован пункт выдачи заказов онлайн-сервиса ритейлера okeydostavka.ru. Можно самостоятельно забрать заказ, если не хочется дожидаться доставки на дом.

Фото предоставлено пресс-службой «О’КЕЙ».

ОДИН ГИПЕРМАРКЕТ – КАК ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Каждой зоне дизайнеры придумали свой стиль. Если вы отправились за детскими товарами, вам покажется, что вы попали в игровую комнату, и ребенок, которого вы взяли с собой, это точно оценит. Отдел с косметикой и товарами для ухода за собой оформили в стиле парфюмерно-косметических магазинов. Овощи и фрукты, мясо и рыбу, кажется, что покупаешь не в гипермаркете, а на фермерском рынке. Создается ощущение магазина в магазине, где каждая зона имеет свой неповторимый стиль.

«Создавая гипермаркет в новой концепции, мы стремились задать новые стандарты качества на рынке продуктового ритейла», - прокомментировали в О’КЕЙ.