Праздники без простуд

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Долгожданным поводом встретиться с близкими и друзьями наверняка воспользуется большинство россиян. И скорее всего многие ослабят бдительность и позволят себе немного отдохнуть от ограничений.

Такую вероятность допускают и в Роспотребнадзоре. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александра Горелова, возможны два сценария развития эпидемиологической ситуации после новогодних праздников. «Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — рассказал он журналистам 9 декабря. Горелов призвал граждан избегать мест массового скопления людей – торговых центров, общественного транспорта, а также больших компаний.

Но опасность несет в себе не только коронавирус. Грипп и ОРВИ также могут испортить праздники. Провести каникулы в постели, заразить родных, не говоря уже о том, чтобы угодить в больницу с осложнениями, - вряд ли приятная перспектива. Как же снизить риск заражения для себя и окружающих?

Делать прививку от гриппа, если вы ее еще не сделали, уже поздно, рассказывает доктор медицинских наук, инфекционист, профессор кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марина Савенкова. «От гриппа надо было прививаться в сентябре. Прививка начинает действовать только где-то через 3 недели. А сейчас идет подъем респираторных инфекций, вакцинироваться уже не целесообразно, ведь это временно ослабляет организм. Лучше профилактически поддержать иммунитет».

Для этого, а также чтобы быстрее поправиться, если заболевание все-таки произошло, врачи часто рекомендуют принимать препараты, стимулирующие выработку в организме интерферонов - специальных белков, которые являются важной частью иммунной системы и поддерживают ее в состоянии «боевой готовности» в борьбе с самыми разными вирусами.

«База результатов исследований индукторов интерферонов для лечения ОРВИ достаточно широкая, - поясняет Леонид Дворецкий, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии №2 ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России. – Например, было проведено международное исследование по препарату «Кагоцел», в котором участвовало более 18000 больных с острыми респираторными вирусными инфекциями. Оно, в частности, показало, что прием индуктора интерферонов приводит к сокращению длительности и тяжести заболевания, при высоком профиле безопасности препарата.

Мы фактически помогаем организму вырабатывать свой собственный интерферон и избавляем пациента от побочных эффектов, которые могут возникнуть при назначении лекарств, содержащих чужеродные для человека действующие вещества».

В Клинических рекомендациях Минздрава России индукторы интерферонов включены в перечень лекарственных препаратов для профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. Также они используются и для профилактики коронавирусной инфекции. В настоящее время несколько таких препаратов проходят исследования эффективности их применения в терапии новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что есть эффективные препараты для профилактики ОРВИ, все профилактические меры работают только в сочетании с ответственным отношением к противоэпидемическим правилам – ношение маски в общественных местах и частая обработка рук раствором антисептиков – по-прежнему остаются актуальными.

Провести новогодние праздники хочется в кругу друзей и близких, поэтому от походов в закрытые помещения с большим скоплением людей стоит воздержаться. Ведь главное – здоровье!