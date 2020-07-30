Медиков признали непрофессиональными… из-за публикаций пляжных фотографий

Исследование, проведенное Медицинской школой Бостонского университета, результаты которого были опубликованы рядом научных СМИ, ставило своей целью выявление недостаточно профессиональных врачей посредством анализа публикуемых ими в соцсетях фотографий.

Исследователи вынесли вердикт - наличие фотографий в бикини, плавках или купальниках является достаточным основанием для того, чтобы считать таких медработников недостаточно профессиональными.

Поскольку авторитет университета, источники публикаций и прочие атрибуты научной статьи не вызывали сомнения, модераторы сразу нескольких социальных сетей стали помечать аккаунты медицинских работников как сомнительные, а самих врачей характеризовать как недостаточно профессиональных.

Участницы флешмоба стараются напомнить остальным, что врачи - такие же люди как и все.

Позже выяснилось, что анализ соцсетей проводили 3 молодых человека в возрасте от 20 до 30 лет. Основываясь на собственном восприятии мира, в случае обнаружения на личной странице медработника его фотографии в купальном костюме – купальнике, плавках, бикини, а также фото, на которых владелец аккаунта запечатлен в момент употребления спиртного, они относили такого врача или медсестру к категориям «непрофессиональный» или «потенциально непрофессиональный».

В США оценки контента, размещаемого в соцсетях, квалифицируются сравнительно четко. Определение «непрофессиональный» может применяться к демонстрации противоправного поведения, всего того, что связано с наркотиками, к нецензурной лексике и оскорблениям. Ученые из Бостонского университета решили самостоятельно пополнить закон неподобающей, по их мнению, одеждой и провокационными позами в бикини. Рецензенты научной статьи не увидели никаких нарушений в их работе.

Ответная реакция медиков, продолжающаяся под хэштегом #MedBikini, была решительной – авторов исследования обвинили в сексизме. В своих комментариях врачи и медсестры заявили, что ношение купальника, фотографирование в нем и размещение подобных фотографий в социальных сетях не имеет никакого отношения к чьей-либо способности грамотно и квалифицированно выполнять свою работу.

- «Научная» публикация объявила, что держать в руках бокал с алкогольным напитком и носить бикини означает непрофессионализм врача. Что будет, если авторы узнают, что студентки медфакультетов носят брюки? – вопрошает пользователь Твиттера @MaaloufMD.

- Мои пациенты часто видят меня на нашем местном пляже в бикини. И все они знают, что я чертовски профессиональна. Кстати, однажды мне пришлось там спасать ныряльщика, сломавшего позвоночник. Я делала это в бикини. – пишет @Mimiblanc73

Медицинские работники пишут о том, что на отдыхе они носят купальники и плавки и (о ужас!) употребляют алкоголь, но это никак не мешает им профессионально выполнять свою работу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Результаты исследования подвергли сомнению, редакции отозвали научную статью и извинились. Авторы исследования признали, что были не правы.

Между тем, медсестра из российской Тулы Надежда Жукова, пришедшая на работу в бикини и прозрачном защитном костюме, не только встретила понимание (спасать больных коронавирусом в защитном костюме очень жарко), но и получила приглашение вести прогноз погоды на телеканалах «Россия 1 Тула» и «Россия 24 Тула».