Золотое на черном: показано, как выглядит гостевая форма "Барселоны" на сезон 2020/2021

Футбольный клуб "Барселона" в пятницу, 31 июля, официально презентовая комплект выездной формы на сезон 2020/2021 годов. Новая расцветка привлекла внимание поклонников каталонского клуба. Ведь если раньше вариации крутились вокруг альтернатив-контрастов гранатовым и синим цветам основной формы, то теперь же сочетание цветов необычное - черные футболки с золотым шрифтом.

Ранее, напомним, была презентована домашняя форма "Барселоны" на сезон 2020/2021 годов. Футболка, за которой теперь будут охотиться фанаты каталонцев, сменила обличие - она выполнена в сине-гранатовых цветах с желтыми вставками. В ее презентации приняли участие Жерар Пике, Антуан Гризманн, Лионель Месси и другие звезды клуба.

По итогам прошлого сезона "Барселона", напомним, заняла второе место вслед за мадридским "Реалом", уступив в гонке за чемпионским титулом. Однако же, в августе каталонцам предстоит сыграть ответный матч Лиги Чемпионов против "Наполи". Первая игра в Италии завершилась вничью 1:1.