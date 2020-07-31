2020-07-31T16:13:14+03:00
Происшествия

Мигрант пытался изнасиловать москвичку на платформе станции "Деловой центр"

В телефоне мужчины нашли переписку с женщинами и детьми, которых он развращал
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Москвичку пытались изнасиловать на платформе станции "Деловой центр"Москвичку пытались изнасиловать на платформе станции "Деловой центр"Фото: Алиса ТИТКО
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В Москве на месте преступления задержан сексуальный маньяк. Мигрант напал на пассажирку прямо на платформе станции "Деловой центр" Московского центрального кольца.

- Вечером 29 июля, неизвестный подошел к девушке, которая стояла на платформе "Деловой центр" и применив насилие совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, - заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

К счастью, потерпевшая смогла оказать сопротивление маньяку, после чего он был задержан сотрудниками Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

С помощью своего телефона иностранец неоднократно вступал в переписку с женщинами. Фото: предоставлено СКР

С помощью своего телефона иностранец неоднократно вступал в переписку с женщинами. Фото: предоставлено СКР

- В ходе допроса следователи установили, что с помощью своего телефона иностранец неоднократно вступал в переписку с женщинами, в том числе и с несовершеннолетними девочками, посредством социальных сетей отправлял им материалы порнографического содержания. В этой связи следствие предполагает, что приезжий может быть причастен к совершению аналогичных преступлений и продолжит работу по установлению лиц, пострадавших от его преступных действий. Следствие просит граждан, располагающих какой-либо информацией о мужчине, изображенном на фотографии, позвонить по телефону 8-964-788-30-05 (телефон дежурного по управлению доступен круглосуточно), - попросила Елена Марковская.

СК России будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного мигранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей "насильственные действия сексуального характера", которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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