2020-07-31T19:43:07+03:00
В мире

В Польше похитили и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Монумент был украден с кладбища
Алексей ОСИПОВ
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Обезглавленный памятник Рокосовскому. Фото: группа в фейсбуке портала fakty.lca.plОбезглавленный памятник Рокосовскому. Фото: группа в фейсбуке портала fakty.lca.pl
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В польской Легнице неизвестными был украден памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Вандалы вынесли 600-килограммовый памятник с территории муниципального кладбища, обезглавили его и выбросили неподалеку. Голова пока не найдена. Полицейские начали поиск злоумышленников.

Памятник являлся частью экспозиции местного Музея меди, установленной на кладбище советских воинов, погибших при освобождении Польши от нацистов.

В заявлении посла РФ в Польше Сергея Андреева, распространенном через ИТАР-ТАСС, говорится, что «наше отношение к произошедшему самое возмущенное, потому что Рокоссовский - выдающийся советский полководец, который внес гигантский вклад в освобождение Польши от гитлеровского ига, а потом, будучи министром обороны Польской Народной Республики, внес большой вклад в послевоенное воссоздание Войска Польского».

Советский маршал Константин Рокоссовский родился в Варшаве, в 1896 году, тогда Польша была частью Российской империи. Части советских войск под командованием Рокоссовского участвовали в освобождении Польши от фашистов. Рокоссовский – единственный в истории СССР, кто был маршалом Советского Союза и Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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