В Москве прооперировали бывшую модель, сын которой устраивал пикеты, взывая к совести отца-банкира

Последний год Роза Абдуллина ходила по женским консультациям и хирургам. Москвичка страдала от доброкачественной опухоли матки. На операцию нужно 240 тысяч рублей. Кажется, не такая большая сумма. Только вот Роза последние годы одна тянет сына-подростка. Бабушек и дедушек нет, а отец бросил семью, когда Кирилл только родился.

Бывшего Роза повстречала совсем юной — в 17 лет, когда работала официанткой. После рождения сына она пыталась построить карьеру модели и даже выиграла конкурс «Миссис Москва 2006». Но модная индустрия прокормить не могла. Фотостудии Роза со временем сменила на салон такси — работала водителем.

ОТЕЦ НА ПОМОЩЬ ТАК И НЕ ПРИШЕЛ

О своем папе подросток знает немного. Он бизнесмен, не так давно был мажоритарным акционером банка, пока у учреждения не отобрали лицензию за отмывание денег. Человек при деньгах, но вот на связь с семьей давно не выходит. Алименты, по словам Розы, платить давно перестал. А в судебном порядке этот вопрос за годы бывшие супруги не решили.

Сегодня Кириллу 14 лет. Активный парень, снимает свой блог. Когда увидел, что маме совсем тяжело — бросил увеселительные занятия и начал действовать. Юношеский максимализм сподвиг устроить серию пикетов по всей столице.

В тайне от мамы Кирилл рисовал плакаты и выходил в людные места. В них призывал прохожих помочь отыскать отца. Об активизме сына Роза узнала только после того, как школьника забрали в полицию. Но подросток не сдался и продолжил записывать видео с обращением к отцу. Просил не так уж и много: оплатить те самые 240 тысяч на операцию маме. Но мужчина на это ничего не ответил.

— Думаю, ему новая семья запрещает с нами общаться, — вздыхает подросток.

В тайне от мамы Кирилл рисовал плакаты и выходил в людные места. В них призывал прохожих помочь отыскать отца.Фото: СОЦСЕТИ

СПАСИБО ВРАЧАМ

После публикаций неравнодушные люди связали семью с врачами Волынской больницы. Там Розе согласились дать внеочередную квоту на операцию. Женщина рассказала, что квот клиникам выдают всего пять на год, а желающих хоть отбавляй. Сейчас москвичка перенесла операцию.

— Она еще в тяжелом состоянии. Это как инсульт, только в другом месте, — по-простому объясняет Кирилл корреспонденту kp.ru. — Мама с понедельника на обезболивающих. Пить их продолжит дома. Врачи сказали три месяца восстановления.

Через «Комсомольскую правду» молодой человек попросил передать благодарности врачам Волынской больницы. Семья шлет теплые слова руководителю отдела ВМП Екатерине Поповой, научному руководителю отделения рентгенохирургии Нарек Закарян, завотделением гинекологии Константину Тонияну, лечащему врачу Набат Сулеймановой, рентгенохирургу Алексею Панкову.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Роза еще несколько месяцев не сможет работать. Кирилл рвется на работу, готов трудиться и даже совмещать с уроками. Если вы хотите помочь семье, свяжитесь с журналистом «КП» gazeta174@yandex.ru или Telegram @andreichotkiy.