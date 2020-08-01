Футболисты подмосковных «Химок» написал письмо губернатору в защиту внезапно уволенного тренера

В Российском футболе одним таинственным происшествием стало больше. Главный тренер «Химок» Сергей Юран, сенсационно выведший скромную команду в финал Кубка России, был одномоментно уволен. Удивившиеся игроки написал письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем», - пишут игроки.

Известный в прошлом форвард сборных СССР-СНГ-России Сергей Юран пришел в «Химки» зимой. При нем команда поднялась из ФНЛ в Премьер-лигу, хотя это больше заслуга предыдущего наставника. Но зато Сергей Юран вывел «Химки» в финал Кубка России, где они почти на равных сражались с «Зенитом» (0:1).

Зато оказался очень скандальным

Есть две причины, по которым уволен Сергей Юран. Первая – длинный язык. В «Химках» никак не могли решить, хватит ли им денег играть в Премьер-лиге. А Юран, пробивая решение, делал провокационные заявления о том, что якобы место «Химок» в элите продано другому клубу. «Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите», - заявил тренер.

Причем тут «Спартак»

Вторая причина – решение «Спартака». Красно-белый клуб обещал «Химкам» поделится с ними своими игроками и отдать в аренду 5-6 хороших игроков. Таким образом «Химки» становятся как бы фарм-клубом «Спартака». Если в контракты тех самых арендованных футболистов будет вписан запрет играть против своего клуба, то шансы красно-белых на победы и 6 очков становятся почти стопроцентными.

Ходили слухи, что «Спартак» поможет «Химкам» и деньгами. А стало быть захочет контролировать как они будут тратятся в подмосковной команде. Теперь существует теория, что «смотрящих» от «Спартака» не устроил Юран в качестве главного тренера, и они его уволили.

Теперь со всем этим скандалом придется разбираться губернатору Подмосковья.

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