Fox News поправил Трампа: у США не флот ледоколов, а всего один

Телеканалу Fox News стало известно о содержании рабочей записки Трампа, которую президент США адресовал главам профильных департаментов с просьбой доложить ему к началу августа об американском флоте ледоколов. Также записка предписывает Госдепу, Пентагону и министерству торговли рассмотреть вопрос о приобретении «по крайней мере, трех ледоколов».

Ни для кого не секрет, что США стараются усилить свое присутствие в Арктике, но Fox News обратил особое внимание на определения, содержащиеся в этой записке.

«Терминология, использованная в документе и говорящая о флоте ледоколов, немного вводит в заблуждение. У США есть только один тяжелый ледокол, который используется для арктических и антарктических миссий. Этому ледоколу USCG Polar Star уже более 40 лет», - поправил Трампа Fox News. И признал: «Между тем у России есть десятки ледоколов, в том числе несколько атомных, у нее есть то, что по праву можно назвать флотом ледоколов».

Американский ледокол USCG Polar Star.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также телеканал привел пример российско-американского мирного сотрудничества в Арктике: «В 2011 году российский ледокол доставил груз топлива на Аляску. Polar Star стоял в доке на ремонте, а другие американские корабли не смогли пробиться сквозь толщу льда».