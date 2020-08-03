2020-08-03T15:22:21+03:00
В мире

Fox News поправил Трампа: у США не флот ледоколов, а всего один

Но, возможно, их скоро будет четыре
Алексей ОСИПОВ
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Трамп переоценил масштабы ледокольного флота США.Трамп переоценил масштабы ледокольного флота США.Фото: REUTERS
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Телеканалу Fox News стало известно о содержании рабочей записки Трампа, которую президент США адресовал главам профильных департаментов с просьбой доложить ему к началу августа об американском флоте ледоколов. Также записка предписывает Госдепу, Пентагону и министерству торговли рассмотреть вопрос о приобретении «по крайней мере, трех ледоколов».

Ни для кого не секрет, что США стараются усилить свое присутствие в Арктике, но Fox News обратил особое внимание на определения, содержащиеся в этой записке.

«Терминология, использованная в документе и говорящая о флоте ледоколов, немного вводит в заблуждение. У США есть только один тяжелый ледокол, который используется для арктических и антарктических миссий. Этому ледоколу USCG Polar Star уже более 40 лет», - поправил Трампа Fox News. И признал: «Между тем у России есть десятки ледоколов, в том числе несколько атомных, у нее есть то, что по праву можно назвать флотом ледоколов».

Американский ледокол USCG Polar Star. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский ледокол USCG Polar Star.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также телеканал привел пример российско-американского мирного сотрудничества в Арктике: «В 2011 году российский ледокол доставил груз топлива на Аляску. Polar Star стоял в доке на ремонте, а другие американские корабли не смогли пробиться сквозь толщу льда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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