Пышки против худышек: Гагарина в мини-бикини, знойная Седокова и Семенович с осиной талией

Анна Седокова и Полина Гагарина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Август - всё! А вместе ним уходят оголенные красавицы, дефиле на побережье и золотистый загар. К счастью, некоторым звездам все-таки удалось этим летом выгулять купальники, украсив сухую посткарантинную повестку яркими снимками. Кто на пляже всех милей, разбираемся с дизайнером Викторией Андреяновой, владелицей собственного Дома моды и модным экспертом «Комсомолки». Разглядываем и голосуем!

Дизайнер Виктория Андреянова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина

Рост - 170 см, вес - 48 кг

Одной ногой свободная певица (на самоизоляции Гагарина разошлась с мужем-фотографом. но официальный развод оформлять не спешит) недавно вернулась из Турции, где отдыхала вместе с дочерью и подругой. Листая ее фото в бикини, поклонники не могли не заметить, что и без того стройная звезда буквально тает на глазах. "Хватит худеть", - умоляют подписчики в соцсетях, а Полина только отшучивается: "Накормите меня, кожа да кости!".

Наш эксперт Виктория Андреянова: "Полина в потрясающей форме, и купальник, сшитый из треугольников, изобретен специально для нее. Не бойтесь разноцветных сочетаний верх-низ, это уже стало классикой и не теряет актуальности из сезона в сезон. Но главное, о чем говорят нам фотографии Полины - оставьте прежний купальник, а инвестируйте в гантели. И тогда вообще не важно, какую модель вы выберете".

Ирина Пегова

Рост - 155 см, вес - 67 кг

Актриса, от природы наделенная пышными формами, всю жизнь мечтала о точеной фигуре, но стрелка весов колебалась где-то за отметкой 70. Пару лет назад Пегова все-таки смогла взять себя в руки: занялась танцами, перешла на правильное питание, а каждый прием пищи растянула на час. Эффект оказался налицо: минус 10 кило, которые ушли в правильных местах.

Наш эксперт Виктория Андреянова: "Я любуюсь Ириной, ее энергетика превращает любое кино в опыт, которым хочется делиться. Этот купальник подобран грамотно. Если у вас роскошная грудь, не прячьте ее, а усильте эффект. Белая полоса подчеркивает завышенную талию, которая работает на тот же эффект. Ну а уметь крутить вавилоны из ярких платков - это прием обольщения на все времена".

Ляйсан Утяшева

Рост - 171 см, вес - 52 кг

Фигура Ляйсан Утяшевой - результат диеты и ежедневных нагрузок. Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/

Знаменитая гимнастка всегда в форме: оставив спортивную карьеру, Ляйсан перешла в тренеры - у нее свой курс фитнеса. Но чтобы оставаться тростинкой после рождения двоих детей, одних физнагрузок недостаточно. На днях под честным фото в бикини Утяшева расписала свою летнюю диету, и поклонники обалдели: там одна вода!

Наш эксперт Виктория Андреянова: "А вы знаете, что Ляйсан была моделью моей коллекции “Показательные выступления” вместе с коллегами из сборной? Обожаю ее и с радостью наблюдаю за ее красивой карьерой. Такой купальник нужно иметь каждой женщине. Он максимально удобный и очень стильный, а лиф деликатно оформит любую грудь. А еще каждой женщине нужен такой пресс, и пусть у каждой из нас хватит на него силы воли".

Анна Семенович

Рост - 168 см, вес - ок.70 кг

Под красотой Анны Семенович гнутся доски. Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/

Экс-"Блестящая" Анна Семенович настолько хороша собой, что под ее красотой... гнутся доски. К такому выводу пришли в соцсетях, внимательно рассмотрев фото певицы в бане. Мол, благодаря фотошопу талия звезды истончилась, а интерьеры искривились, хотя блогерам могло и показаться. Ведь Семенович продолжает вести неравную борьбу с лишним весом - в ее Инстаграме сплошь диетические блюда.

Наш эксперт Виктория Андреянова: "Посмотрите, как деликатно вертикаль берет на себя внимание и визуально вытягивает фигуру. Не каждой из нас повезло иметь такой роскошный контраст пышной груди и тонкой талии, но подобный принт буквально “нарисует” вам этот контраст. Темно-синий - лучший друг блондинок, очень освежает".

Ольга Бузова

Рост - 177 см, вес - 54 кг

Ольга Бузова выбирает "богатые" купальники. Фото: www.instagram.com/buzova86/

Вот уж точно королева пляжа: этим летом, даже не выезжая на заморские курорты (только Сочи и Алтай), Ольга Бузова успела сменить два десятка самых разных купальников. И каждый раз поклонники спорили об одном: своя грудь у поющей ведущей или все-таки "сделана"? Сама звезда в пластике не признается: по ее словам, под нож хирурга она ложилась лишь однажды - когда убирала выступающую косточку на ноге.

Наш эксперт Виктория Андреянова: "Осторожнее с украшениями на купальнике - их блеск требуем безупречной фигуры, кожи и даже макияжа. А белый цвет дружит лишь со смуглой кожей. В остальном - абсолютная классика с плотными чашами лифа. А еще не рекомендую заказывать вещи с массивными металлическими деталями в Сети - нужно их примерить на предмет комфорта и принять решение с любовью к себе".

Анна Седокова

Рост - 172 см, вес - 65 кг

Певица этим летом сумела улететь с женихом-баскетболистом в Америку, на солнечные пляжи Майами. Пока спортсмен тренировался в поте лица, знойная красавица, словно спасательница Малибу, все дни проводила у океана. За карантин Анна сбросила пару килограммов, поэтому к отпуску подошла в прекрасной форме.

Наш эксперт Виктория Андреянова: "Когда кожа, обласканная солнцем, приобретает оттенок молочного шоколада, наступает время неоновых оттенков купальников. Крупные надписи - рискованное решение, но сейчас это модно. Если вам очень хочется больших букв на теле, пусть это будет слоган, а не название бренда. И пусть этот слоган будет осмысленным, чтобы случайно не ходить с японским ругательством поперек торса".