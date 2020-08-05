Алексей Нечаев, основатель партии «Новые люди»: Нужно ли молодежи идти в политику

Мне скоро будет 54 года. Я часто общаюсь со школьниками, студентами. И просто так, и по совместным делам. Образовательным, а теперь еще и политическим. Мне интересно с ними. От их энергии, задора, искренности я и сам чувствую себя моложе. Но будет наивно полагать, что в моем возрасте можно полностью понимать двадцатилетних и даже тридцатилетних. Все-таки и жизненный опыт, и интересы - разные. Поэтому эта колонка скорее для родителей. Которые сейчас думают, нужно ли их детям участвовать в политике.

Мы видим вокруг много печальных примеров, когда совсем молодые люди - старшеклассники, студенты - оказываются фигурантами уголовных дел. За пост в интернете. За участие в митинге. За надпись на футболке. За прикосновение к полицейскому. Каждое такое дело - это сигнал государства для всех родителей. Политика - опасное дело, в нее лучше не соваться и не пускать туда своих детей.

В классическую политику современная молодежь и не суется. Она ей не интересна. Для миллениалов, например, политика - это грязь, неискренность, коррупция, непонятные торги и пустые слова. Они и на выборы-то ходят, как правило, один раз. Как 18 лет исполнится. Для них это как новый квест. Найди себя в списке избирателей, поставь галочку в бюллетене, опусти бумагу в ящик и попытайся понять, в чем прикол. Когда прикола нет, то интерес теряется.

К тому же сказывается культурный код. Многие родители ведь были пионерами, комсомольцами, некоторые еще КПСС застали. Эти старые форматы обязаловки и показухи еще живы в памяти и передаются следующим поколениям. Отсюда и так мало молодых лиц в политических партиях. Тем более что эти партии похожи друг на друга и на КПСС по сути.

Вместе с тем нельзя говорить, что современная молодежь инфантильна. Что ее ничего не интересует, кроме своей тусовки, своих интересов. Посмотрите, сколько молодых людей становятся волонтерами. Развозят продукты пожилым людям. Помогают в домах престарелых. Убирают мусор. Работают в приютах для бездомных животных. Работают не за деньги. И это тоже политика. У многих студентов, школьников есть желание и потребность просто быть полезными. Для других людей, для страны, города, района, улицы, двора. Кроме того, волонтерство - это опыт, знания и навыки. Они могут потом пригодиться в жизни и в работе.

Поэтому совсем не обязательно рассматривать политику как способ выражения своих идей в виде лозунгов. Долой тех, в отставку этих. К примеру, студент или старшеклассник хочет убирать мусор, чтобы сделать чище свое жизненное пространство. Он делает это for fan - для удовольствия. Он горд, что делает это сам, без просьб, без нажима. Просто потому, что он так хочет. Он рассказывает об этом в соцсетях, экология для новых поколений - не пустой звук. Молодой человек находит единомышленников в своей школе, институте, во дворе, в подъезде. Его желание масштабируется. Вместе ведь можно убрать больше мусора. Образуется группа энтузиастов, которая уже способна на большее. Хочется сделать чище весь город.

Но тут начинают возникать проблемы

Политические, управленческие, финансовые. К примеру, местная фабрика сбрасывает отходы в городскую реку. Вода начинает плохо пахнуть, в реке нельзя купаться, там гибнет рыба. Как поступить? Можно ли воздействовать на руководство фабрики? Можно ли очистить воду от отходов? Местные власти от активистов, как правило, отмахиваются. Почистить реку своими силами можно, но не хватает знаний и оборудования, а оно стоит денег.

Молодежь хочет видеть партию реальных дел нового типа, другие она уже видела не раз...

И вот здесь на помощь может прийти политическая партия. У которой есть возможность повлиять на ту же грязную фабрику через свою фракцию в местном парламенте. У партии есть инструменты, чтобы обязать владельцев этой фабрики купить оборудование для очистки воды. Промышленная водоочистка ведь процесс сложный. Это и обеззараживание, и обессоливание, и аэрация, и нормализация ионного обмена.

Наконец, в партии можно найти новых единомышленников, придумать и реализовать новые экологические проекты. Уже в рамках всего региона. Если молодые люди видят, что это партия нового типа, партия развития, реальных дел «на земле», а не пустых разговоров, то интерес к такой партии может и возникнуть. У миллениалов в том числе.

Конечно, бывают случаи, когда спокойно проблему не решишь, а переговоры с властями заходят в тупик. Выходить на митинг или смириться? Этот вопрос должен решаться не с точки зрения понятий, а с точки зрения целесообразности. Некоторые студенты и старшеклассники выходят на митинги либо за компанию, либо просто чтобы потусоваться и пошуметь, либо показать: «А мне не слабо». При этом очень немногие разбираются в законодательстве и не понимают, что можно делать на митинге, а что нельзя. Отсюда и большое количество проблем с законом.

Незнание законов используют как силовики, так и зачастую организаторы таких митингов. На искренности молодежи играют втемную для создания телевизионной картинки разгона и задержаний. Говоря проще, винтилова.

Позиция нашей партии заключается в том, что митинговать можно, но четко в рамках правового поля и когда другие форматы общения с властью исчерпаны. При этом нужно помнить, что изначально санкционированный митинг - это не формат конфронтации. И это не преступление. Митинг - это мирное собрание, разрешенное Конституцией. Его смысл - донести свою позицию и показать, что эту позицию разделяют много людей. Активно разделяют, раз вышли на улицу.

Молодежь хочет жить в стабильной стране и гордиться каждым уголком своей Родины.

Участие в митинге должно быть делом исключительно добровольным!

При этом на любом митинге даже в молодом возрасте надо сохранять холодную голову и не поддаваться на провокации. Быть сообществом, а не стадом. Не пытаться прорвать полицейское оцепление, например. Даже если об этом кто-то крикнул в толпе. Не кидаться в полицейских даже пластиковыми стаканчиками. Не использовать атрибутику, которая может быть трактована как оскорбление власти. В этом смысле любая партия, если она реально заботится о людях, должна проводить юридические ликбезы.

Если последовали репрессии властей, то защищать каждого сторонника нужно такими же законными методами. Дело тут не только в возможных задержаниях и арестах. Не секрет, например, что к участию молодого поколения в оппозиции государственная машина относится очень болезненно. Старшеклассников вызывают к директору школы, студентов - к ректору вуза. Грозят санкциями, вплоть до отчисления. Пугают и родителей. С юридической точки зрения это незаконно. Но страх - одна из главных мотиваций человека. На это и делается расчет. В этом смысле задача партии - аргументированно общаться с руководством школ и вузов, использовать голос родительских комитетов. Доказывать, что система образования не должна превращаться в инструмент политического давления.

И, конечно, участие в митинге должно быть делом исключительно добровольным. Партия должна уважать личное мнение каждого человека, который так или иначе рискует. А выход на митинг - это риск, даже если ты не нарушаешь закон. Это грустная правда жизни.

Но что не грустно, а вызывает оптимизм. Молодое поколение в России созрело для перемен. Оно больше не хочет жить по инерции. Стабильность - это хорошо, но хочется развития. Не за границей. Дома, во дворе, в районе, в городе. Чтобы хотелось не воровать, а честно зарабатывать хорошие деньги. Чтобы не хотелось убежать из провинции в Москву. Чтобы не было стыдно сказать: я из Рязани (Костромы, Калуги, Воронежа, Томска).

Мы на пороге перемен, и это должны быть перемены к лучшему. Для этого и работаем.