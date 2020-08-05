2020-08-05T13:26:44+03:00
Общество

В Москве скончался известный художник, создававший посохи для патриархов

Андрей Лохов поучаствовал в создании практически всех патриарших атрибутов
Наталия ЕРОШКИНА
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Андрей Лохов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Андрей Лохов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Андрей Лохов скончался ещё 1 августа, но стало известно об этом только сегодня. Тело художника было обнаружено в его квартире на улице Краснолиманской в районе Южное Бутово на юго-западе столицы. Андрею Игоревичу было 60 лет. Предварительно причиной смерти выдающегося художника стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Андрей Лохов - известный мастер, многие годы занимавшийся художественной резьбой по кости. Своё искусство Андрей Игоревич освоил в совершенстве, что многократно подтверждают многочисленные выставки, заказы не только от коллекционеров предметов искусства со всего мира, но и от руководителей отечественной православной церкви. Практически все атрибуты патриархов были созданы руками Андрея Лохова. Для Патриарха Московского и Всея Руси Пимена художник сделал именной Посох из бивня мамонта, изделие украшали серебро и позолота. Позже для Пимена Андрей Игоревич вырезал из кости Дароносицу и ещё один посох в честь тысячелетия крещения Руси, а так же скульптуру в виде ангела. Посох «1000-летие Крещения Руси» в последствие передавался от Патриарха Пимена - к Патриарху Алексию II, и далее к Патриарху Кириллу.

Одна из работ Андрея Лохова - посох из кости мамонта в руках у патриарха Кирилла. Фото: patriarchia.ru

Одна из работ Андрея Лохова - посох из кости мамонта в руках у патриарха Кирилла.Фото: patriarchia.ru

Художник себя очень хорошо зарекомендовал и продолжил создавать атрибуты для преемника Пимена Патриарха Алексия II. Для него он сделал несколько икон Богоматери, крест "Распятие", сосуд под елей "Серафимы", пасхальное яйцо и оглавие трости "Москва".

Кроме того произведения Андрея Лохова включены в музейные каталоги и являются экспонатами Государственного историко-художественного заповедника в Сергиевом Посаде, Государственном историческом музее Москвы, Фонде Союза художников России и частных коллекциях. Работы художника выставлялись в Музее Храма Христа Спасителя, а так же различных всероссийских и международных выставках.

Он участник многих выставок и даритель Российского Международного Фонда культуры. Художник выполнял заказы для Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

Его работы находятся: в Государственном музее - заповеднике г. Сергиев Посад, Государственном Историческом музее, фонде союза художников России, а так - же в частных коллекциях: России, Австрии, Германии, Японии, Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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