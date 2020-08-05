Морская авиация нашла в Японском море космический корабль "Союз"

В акватории Японского моря у острова Аскольд силами спасательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ) и морской авиацией проведено тактико-специальное учение по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля.

- Спасатели ТОФ демонстрировали свою практическую подготовку в рамках инструкторско-методического занятия с руководящим составом воинских частей и структур, привлекаемых к поисково-спасательному обеспечению полёта на Международной космической станции с транспортными пилотируемыми кораблями "Союз", - заявили в Минобороны России.

По сценарию учения спускаемый аппарат космического корабля совершил посадку на водную поверхность в открытом море. Фото: Минобороны РФ

По сценарию учения спускаемый аппарат космического корабля совершил посадку на водную поверхность в открытом море. По вводной, в район поиска были направлены спасательное судно «Игорь Белоусов», спасательный буксир (СБ) "Фотий Крылов" и специализированное водолазное судно ВМ-20 из состава дежурных сил поисково-спасательного отряда главной базы ТОФ.

Для большей эффективности к поисково-спасательной операции подключили палубный вертолет Ка-27ПС и самолет Ан-26 морской авиации флота с группой спасателей. После обнаружения спускаемой капсулы с воздуха летчики провели первичный осмотр объекта и сообщили координаты места приводнения спасательным судам.

Также в ходе учения поисково-спасательный вертолеёт Ка-27ПС отработал поиск и эвакуацию людей, находящихся в воде. Фото: Минобороны РФ

Также в ходе учения поисково-спасательный вертолеёт Ка-27ПС отработал поиск и эвакуацию людей, находящихся в воде.

В учениях военных приняли участие специалисты Федерального агентства воздушного транспорта, ФБУ "Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасения", ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королёва" и научно-исследовательского центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.