Прогноз на матч Суперкубка России по футболу Зенит - Локомотив 7 августа 2020

Вратарь "Локомотива" Гильмерме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 7 августа, в Москве будет сыгран первый поединок нового сезона. Чемпион России "Зенит" поспорит со второй командой страны по итогам прошлого сезона, "Локомотивом", за Суперкубок России. Эти два клуба имеют богатую историю встреч между собой. И год назад именно они же и открывали прошлый чемпионат. Тогда на "ВТБ Арене" железнодорожники одержали победу под началом Юрия Семина. Сейчас же у "Локо" - другой тренер, а у "Зенита" - тот же состав, те же лица. Так что поединок будет довольно интересным - вернувшийся из испанском командировки Федор Смолов против Артема Дзюбы, братья Миранчуки против средней линии чемпионов. Афиша у поединка достаточно захватывающая.

Согласно прогнозам букмекеров, наиболее предпочтительные шансы на успех в этой встрече у "Зенита". Сказывается более уверенный финиш прошлого сезона, не до конца отлаженная игра у "Локо" на финише чемпионата 2019/2020. Но все может поменяться во время поединка - состав "Локомотива" позволяет сражаться за успех во многих поединках и на многих фронтах. Благо что результат прошлого Суперкубка показателен - "Локо" взял верх год назад.

Тем более, в эту осень оба клуба вступают как участники матчей Лиги Чемпионов от России. Поэтому точный прогноз на поединок дать довольно сложно. Но все-таки у "Зенита" больше шансов на победу. Не самая уверенная победа в финале Кубка России над "Химками" - не в счет. У Дзюбы и компании было время на восстановление. И при хорошем раскладе именно питерцы одержат победу в этой игре с разницей в один мяч.

Прогноз на матч Суперкубка России 2020 Зенит - Локомотив 7 августа 2020: победа "Зенита" с разницей в один мяч над "Локомотивом".