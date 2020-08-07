Эвелина Бледанс откровенно призналась как худеет Андрею Малахову

Но Эвелина держит театральную паузу и не спешит раскрывать причину своего преображения.

Однако на днях звезда посетила программу Андрея Малахова, ведь туда была приглашена ее лучшая подруга Анна Ардова. Они начали дружить, когда вместе принимали участие в проекте, в котором играли двух барышень с Рублевки. Крис и Энджи стали настоящими кумирами. Этих ярких персонажей до сих пор вспоминают поклонники и надеются, что однажды актрисы вновь будут работать вместе. Ведь это был яркий дуэт.

Андрей Малахов пригласил двух актрис на свое телешоу, чтобы узнать, как девушкам удалось добиться такого ошеломительного успеха. Но главной интригой стало откровенное признание Эвелины Бледанс. Как выяснилось, быть в статусе секс-символа столько лет и поддерживать себя в форме ей помогли специальные таблетки, которые она принимает, чтобы контролировать свой вес.