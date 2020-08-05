«Уайта никогда так сильно не били, как ему достанется от Поветкина»: промоутер поделился мнением о бое

У Поветкина огромный опыт. Это один из боксёров-символов профессионально бокса в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 августа «Русский витязь» Александр Поветкин сразится с британцем Диллианом Уайтом. Ситуация для российского боксёра осложняется тем, что бой несколько раз переносили из-за пандемии. Стоит отметить, что поединок пройдёт на родине оппонента Александра - в Великобритании.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от предстоящего боя и выступления Александра Поветкина в частности. Менеджер объяснил, почему Диллиану Уайту будет очень тяжело с «Русским витязем».

«Тяжело сделать объективный прогноз, потому что болеешь за Сашу. Пандемия внесла свои большие коррективы - бой переносился. Поветкин готовится к нему уже полгода. Он вышел на пик формы и даже начинал спарринги, когда этот бой отменился. Я думаю, большая проблема, с которой он столкнулся - спарринг партнёры. Страна закрыта, похожего на Диллиана Уайта ни по манере ведения боя, ни по выносливости здесь не найдёшь. Это существенный фактор, - заявил Хрюнов.

Козыри Александра - его опыт и невозмутимость. С Игорем Нестеровым они разработали план, наработали комбинации и готовятся вылететь в Англию».

Владимир Хрюнов также рассказал, чем будет примечателен бой Поветкин - Уайт: место боя невероятно атмосферное, но Александру не позавидуешь.

«Место проведения боя необычное - фактически дома у Эдди Хёрна. Британский промоутер построил у себя на заднем дворе достаточно неплохой дом - площадку для проведения боёв без зрителей. Архитектура сделана со вкусом, полностью создаёт атмосферу настоящего шоу. Это не просто бой на выезде - бой у промоутера Диллиана Уайта.

Для Уайта этот бой - пан или пропал. То его поймали с допингом, то какие-то коровы поели не ту траву… Вместо пожизненной дисквалификации, он опять возвращается, и на кону стоит пояс временного чемпиона WBC. Британии нужны не просто свои боксёры, нужны свои герои, которые бы генерировали интерес платного телевидения. Это огромный бой для Британии и всего Мира. И вот опять мы видим, как Диллиан Уайт готовится у себя дома».

Британский боксёр уже успел высказаться о бое с Александром Поветкиным. В частности сказал, что Александр будет самым крепким его соперником, а также заметил, что для россиянина это будет последний шанс вернуться на вершину бокса. У Хрюнова своё мнение на этот счёт:

«Диллиана Уайта никогда так сильно не били, как ему достанется от Поветкина. Начало будет особенно тяжёлым для Уайта. Он не умеет в ринге и половины того, что умеет Александр: любительский опыт, техническое, тактическое оснащение. Будем смотреть, кто быстрее устанет.

У Уайта есть особенность: он несколько боёв выиграл фактически одним и тем же ударом. Здесь нужно заранее готовиться, такая комбинация обязательно выскочит».

В конце разговора Хрюнов рассказал, почему заранее аплодирует Александру Поветкину:

«Возраст - существенный фактор (Уайт на 9 лет моложе Поветкина - прим. ред.), но неизвестно в чью сторону он сыграет. Уайту будет хотеться, чтоб это быстрее закончилось. Бой должен начаться на встречных курсах.

Этот бой - уже история. В труднейшее время так рискнуть. Я заранее аплодирую Александру Поветкину, потому что невозможно готовится в таких условиях. Рискнули, построили подготовку и выдвигаются в Англию с намерением одержать победу.

У Поветкина огромный опыт. Это один из боксёров-символов профессионально бокса в России, в чём-то первопроходец. Он открыл дорогу из любительского бокса, в котором выиграл практически всё, в профессиональный. Это человек огромного опыта и блестящих человеческих качеств.

Мне хочется, чтоб он в этом бою победил, а дальше одержал ещё более громкую победу».