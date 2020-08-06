Согласно новому докладу Госдепа, «агентом российской пропаганды» является… аналитический центр при НАТО

Новый отчет американцев о кремлевском влиянии приводит в ужас разве что самих американцев Фото: Shutterstock

На западные доклады о мифическом российском вмешательстве всегда как-то очень надеешься: наконец-то назовут нам все пароли и явки, кто, как, каким образом подтасовывает колоды политических карт в США и Европе.

Ведь, как известно, в США мы Трампа президентом назначили, для Великобритании выход из Евросоюза выгодно провернули. Тем более, что британский премьер Борис Джонсон так и говорит: выход из ЕС его стране выгоден. Тоже агент Кремля, видимо.

И вот вчера Центр противодействия зарубежной дезинформации и пропаганде при Госдепе США презентовал очередной такой доклад. В котором пообещал поименно назвать «Пять столпов российского информационного вмешательства». Дальше названия дело не пошло...

Сам 77-страничный доклад красиво проиллюстрирован, добротно свёрстан. Сразу видно, с душой к делу подошли. Опять же, отчитаться перед госсекретарём можно будет: вот же, подготовили, издали и разослали СМИ брошюру, противостоим козням Кремля, не щадя живота своего, счета на оплату аналитиков прилагаем.

Итак, что же за «Пять столпов российской пропаганды» такие? По версии авторов доклада, «первый столп» — это заявление какого-нибудь нашего официального лица. В качестве примера приводится… Владимир Жириновский, в эфире одной из радиостанций назвавший коронавирус «биологическим оружием США».

Да, так прямо и представляю, как американские домохозяйки в этот момент прильнули к радиоприёмникам: что там Владимир Вольфович вещает, родимый?

Ну и далее, объясняют авторы доклада, российскую пропаганду сеют следующие четыре столпа: государственные СМИ, негосударственные СМИ, соцсети и хакеры.

Конкретные распространители кремлёвской дезинформации тоже перечислены. В разделе «Российские государственные каналы иновещания» в числе таковых назван… «Атлантический совет» (стр. 9 доклада) — известный аналитический центр при НАТО, созданный в разгар Холодной войны как раз для противостояния России методами мягкой силы. Глубоко проникли наши Петровы с Бошировыми, ох, глубоко!

Настоящий портал в ад открывается во второй части доклада. В качестве конкретных агентов российской пропаганды названы семь относительно малоизвестных СМИ — например, веб-портал «Катехон» или информагентство «Южный фронт». При этом у последнего ещё весной сего года американские YouTube и Facebook заблокировали учётные записи, удалив весь контент. Об этом в докладе упоминается. А вот о волшебном способе влияния при отсутствии контента у «агента» почему-то нет ни слова.

Другой «столп российской пропаганды» — англоязычный портал Global Research. «12 миллионов посещений, 2,3 тысячи опубликованных статей», — стращают авторы доклада. Правда, если разделить первую цифру на вторую, получается, что среднее число просмотров одной страницы на этом сайте — чуть более 5 тыс. И как только с такими показателями эти русские умудрились убедить американцев прокатить на выборах Хиллари? Сам сайт Global Research, если что, канадский, но это уже мелочи.

Или вот ещё один «столп» — портал «Геополитика.ру». Авторы доклада приводят число подписчиков его аккаунтов в соцсетях: Instagram — 55, Вконтакте — 239, Facebook —1535, Twitter— 247… Если вы думаете, что после этих цифр стоят слова «миллионы» или хотя бы «тысячи» — то нет. Клерки Госдепа пытаются всех убедить, что эти странные порталы со скромной посещаемостью и нулевым влиянием в американских соцсетях — и есть всемогущая роспропаганда, меняющая президентов США, как аватарки в социальных сетях?

В общем, незачёт, господа аналитики. Хотя прочитаешь все эти англоязычные статьи о нашем могуществе — и аж гордость за Россию берёт.