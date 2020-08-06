Шойгу проверил боеготовность ракетных комплексов

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), на вооружении которого находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Тополь-М" и "Ярс".

Глава военного ведомства проверил организацию боевого дежурства на подвижных командных пунктах ракетного дивизиона и ракетного полка, проинспектировал организацию марша и развертывание на полевой позиции ракетных комплексов «Ярс».

Командир дивизии доложил главе военного ведомства о боевых возможностях новых видов вооружения РВСН – машины дистанционного разминирования «Листва», машины инженерного обеспечения и маскировки, боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М», оснащенной современным комплексом разведки с беспилотным летательным аппаратом.

Министр осмотрел новый комплекс объектов, которые построили для ракетчиков, и напомнил руководству соединения, что "необходимо дальше создавать современную техническую и социально-культурную инфраструктуру в гарнизонах для военнослужащих и их семей".

СПРАВКА "КП"

По данным Минобороны, в РВСН планомерно идет процесс перевооружения на новые ракетные комплексы. В 2019 году в рамках государственной программы вооружений в РВСН поступило около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники. Еще столько же поступят до конца 2020 года.За счет этого доля современных ракетных комплексов РВСН будет доведена до 81%. Поставка пусковых установок и обеспечивающих их систем позволит в этом году провести оснащение ракетными комплексами «Ярс»и «Авангард» 4-х ракетных полков.