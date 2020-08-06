В Москве умер известный советский ученый и автор школьных учебников химии

На 87 году жизни скончался известный химик и член-корреспондент РАН Эдуард Нифантьев. Фото: wikimedia.org

Известный химик, член-корреспондент РАН Эдуард Евгеньевич Нифантьев скончался 2 августа в своей квартире на улице 26-ти Бакинских Комиссаров на западе столицы. Тело выдающегося учёного обнаружил его сын Илья Эдуардович, который ухаживал за пожилым отцом. Месяц назад Эдуарду Евгеньевичу исполнилось 87 лет.

— Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, — сообщил источник kp.ru

Став выпускником химического факультета МГУ в 1959 году, Нифантьев не мыслил своей жизни без науки и продолжал трудиться и писать работы. Результаты не заставили себя долго ждать, вскоре он защитил кандидатскую диссертацию. А в 1967 году получил звание доктора химических наук. Эдуард Евгеньевич не только трудился над изучением сложных химических процессов, но и обладал настоящим талантом передачи знаний. Через несколько лет он стал заведующим кафедрой органической химии химического факультета Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина и начал активно её развивать. Благодаря Эдуарду Евгеньевичу в институте появилась лаборатория химии физиологически активных фосфорорганических соединений. Свою кафедру он возглавлял более 40 лет, под его руководством было написано и представлено более 100 кандидатских и докторских диссертаций, он буквально вырастил несколько поколений химиков, среди которых были новые доктора наук. Но и сам учёный не прекращал научную деятельность, Из под пера Эдуарда Евгеньевича вышло порядка 400 научных трудов. А учебники по химии под его авторством до сих пор используются в школах и высших учебных заведениях России и СНГ. Стоит отметить, что и сын Эдуарда Евгеньевича впитал любовь отца к науке и в 1992 году защитил докторскую по химии, а с 2004 года стал профессором кафедры органической химии.