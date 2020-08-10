Собираем ребенка в школу с Авито: Как сэкономить на форме и канцтоварах

ЗАТРАТНАЯ ПОРА

Август для родителей школьников самое хлопотное и затратное время. На носу новый учебный год, а это значит, что пора собирать ребенка в школу. Самое дорогостоящее - выбрать школьную форму, наверняка за год чадо вымахало и прошлогодние юбки, брюки, рубашки и пиджаки уже малы. Еще нужно отложить деньги на покупку спортивной формы для занятий физкультурой, и обуви: понадобятся туфли, ботинки, сапоги, кроссовки. Да и про верхнюю одежду не забываем. Уже сумма набирается не малая.

А ведь есть и другие первостепенные затраты – покупка рюкзака, дневника, учебных пособий, тетрадей, пенала и канцтоваров. Если к этому еще добавить покупку электронных гаджетов, ноутбука или удобного компьютерного стола и кресла, так как из-за пандемии коронавируса могут снова ввести дистанционное обучение в школах, то у родителей волосы на голове дыбом становятся, как только представят, сколько же денег придется выложить на все эти покупки. Не говоря уже про силы, энергию и время, которые придется потратить, чтобы эти товары выбрать.

«Комсомолка» подскажет, как собрать ребенка в школу с умом, при этом сэкономив деньги и время.

ВЫБИРАЕМ ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ОНЛАЙН

- В прошлом году школьную форму для сына на Авито покупала. Подруга подсказала, что так дешевле выходит. Мамочки часто выставляют на продажу новые вещи. Купили ребенку, а он вырос, или заказали где-то фирменную вещь, но не подошел размер. Причем отдают дешево, чтобы дома не складировать. Я так отличные брюки с пиджаком сыну выбрала, туфли и кроссовки. Абсолютно новые вещи и цена в два раза дешевле, чем в торговом центре вышла. Сейчас, когда пандемия, лишний раз по магазинам ходить не хочется. Да и деньги экономить нужно, много затрат перед школой. Начала уже объявления мониторить. Я живу в Москве, но много интересных вариантов и по другим городам есть, буду с доставкой заказывать, - говорит жительница Москвы Евгения Карпова.

На Авито можно найти предложения не только от пользователей, которые перепродают новые или б/у вещи, но и напрямую от магазинов и производителей. Во время карантина, когда торговые центры закрылись, предприниматели ушли работать онлайн. Многие торговые точки, которые раньше работали только офлайн, сейчас широко представлены на торговой площадке.

УЧЕБНИКИ МОЖНО ВЗЯТЬ Б/У

На Авито можно найти все необходимое к школе, начиная от формы, детской одежды и обуви, заканчивая канцтоварами, книгами, ноутбуками, компьютерной техникой и аксессуарами. Даже компьютерную мебель можно здесь заказать. Причем как новую, так и б/у.

- Почти все товары для школы заказываю онлайн. Нашла на Авито отличный ортопедический рюкзак сыну в школу. В торговом центре видела такой же ранец за четыре тысячи рублей, а мамочка одна продавала за полторы тысячи. Одежду и учебники тоже так покупала. Вещи предпочитаю выбирать ребенку новые, а книги и учебные пособия можно взять б/у. Их отдают почти даром, так как по ним уже кто-то учился. Это кстати, хороший способ сэкономить, так как все школьные пособия, атласы и прочие учебники нужны всего на один раз, - говорит жительница Санкт-Петербурга Ольга Дыма.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

Все товары на Авито рассортированы по категориям, искать вещи удобно и быстро. Еще один большой плюс такого способа покупок вещей к школе – экономия времени и нервов. Не нужно бегать по магазинам и школьным ярмаркам, сравнивая цены. Сидя дома за ноутбуком за пару часов можно найти все необходимое. Кстати, даже тратить время на встречи с продавцами не придется. Все необходимое привезут на дом или в пункт выдачи.

- После почти трех месяцев самоизоляции и заказов продуктов и всех необходимых товаров онлайн, поняла, что это очень удобно и наконец-то можно расслабиться и отдохнуть от бесконечных походов по магазинам. Как вспомню, сколько времени каждый год тратила на подготовку ребенка к школе. Такое ощущение, что каждые выходные уходили на походы по магазинам, и поиски выгодных предложений в интернете. - рассказывает жительница Краснодара Виктория Левченко.