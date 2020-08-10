Скучно без бунта: Комментаторы-провокаторы и президенты-истерики

Игроки "Спартака" Илья Гапонов и "Сочи" Кирилл Заика (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Сочи" (Сочи). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Безобразие! Вы это видели! Как можно! Где его совесть! - комментатор канала «Матч-ТВ»» надрывался, не жалел эпитетов и требовал расправы. Люди у экранов, которые (так считается) смотрят футбол для получения эмоций, скрежетали зубами, ступали кулаками и топали ногами в такт задорному комментарию.

И если бы «Спартак» играл не с «Сочи», а, скажем, с ЦСКА. Или, того хуже, сборная России билась бы с кокой-нибудь Италией, бурная болельщицкая масса, которой все мы становимся во время важных игр, вполне могла рвануть на улицы в поисках справедливости, ибо там мы ее привыкли искать не первый век.

Напомню предысторию. Московский футбольный «Спартак» - самая популярная команда страны. И эта популярность, вкупе с толпами экспертов, ветеранов и высокопоставленных болельщиков, нависла на днище корабля. Корабль красивый, со своим великолепным стадионом, с прекрасным тренером, хорошими футболистами уже много лет не может оправиться в дальнее плавание, так как доброхоты самых разных уровней не желают договориться в каком направлении рулить капитану.

Игроки "Сочи" Кирилл Заика и "Спартака" Наиль Умяров (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Сочи" (Сочи). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На фоне всего этого минувший чемпионат (а минул он из-за пандемии буквально две недели назад) на финише принес несколько спорных судейских решений. Не в пользу «Спартака». Чемпионат новый тоже начался с ошибок арбитров. В той самой игре с «Сочи» в ворота москвичей назначили два пенальти, прием второй принято называть эвфемизмом «спорный», а на трибунах говорят «не было ничего». Случай прискорбный. Но впавший в религиозный экстаз Александр Шмурнов, комментировавший эту игру, только что на вилы не предлагал судью поднять. Чувство оскорбленного достоинства и вселенской несправедливости к финальному свистку довело до истерики даже президента «Спартака» Леонида Федуна. Он рубил с плеча и договорился до того, что «завтра «Спартак» снимется с чемпионата». То есть и он сам, как президент, и вся внушительная армия поклонников красно-белых совершают футбольное самоубийство, так как после такого демарша команда (с учетом дисквалификации за такой жест) фактически перестает существовать. Из-за неправильного пенальти?!

К утру Федуна уговорили придти в себя. Арбитра Василия Казарцева затравили, по сложившейся традиции, в соцсетях, оскорбив и его и всю его родню до десятого колена. Потом отстранили от судейства.

Остался один вопрос. А вот действия комментатора - это нормально? Нормально с самого начала матча травить судью (арбитр показал желтую карточку Соболеву, который снял футболку после забитого гола. На этот счет есть четкая инструкция ФИФА. Но под майкой у Соболева была футболка с фотографией недавно ушедшей мамы. Очень драматический жест. Но закон есть закон? Или пять нет?). Потом дождаться его ошибки и призвать всю свою аудиторию к дружному общему негодованию? Вы скажете, а что происходит на политических шоу. И тут придется согласиться. Там разжигают ненависть так, что мало не покажется. Но стоит ли переносить эту практику на спорт? В конце концов в политических шоу чаше всего обсуждают что-то, что обычного человека почти не касается, разве что гипотетически. А спорт он вот он. Для аудитории канала «Матч ТВ» выйти на улицу за «Спартак», «Зенит» или ЦСКА дело естественное и богоугодное. А за сборную России, как я уже говорил, можно время от времени и Манежную площадь разгромить...

Вратарь "Спартака" Александр Максименко и игроки "Сочи" Анатолий Немченко и "Спартака" Самуэль Жиго (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Сочи" (Сочи). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Комментатор обязан высказывать мнение, да. Но он не истина в последней инстанции. При этом микрофон в руках именно у него. А это страшная по своим разрушительным свойствам сила. И ответственность колоссальная. Если бы Котэ Махарадзе сказал как-нибудь, что «Динамо» (Тбилиси) засудили, СССР распался бы на насколько лет раньше. И уж точно уровень болельщицких страстей комментатор не имеет права раздувать. Как бы не хотелось. Как бы здорово не получалось. Блестящие Николай Озеров, Виктор Гусев, Василий Уткин могли бы, благодаря своему авторитету, делать с болельщиками что угодно. Но чувство ответственности всегда (почти) побеждало.

Комментатор не должен быть «обезьяной с гранатой». Заметить несправедливость можно. Взрывать петарды на бочке с порохом - не стоит.