Александр Галушка: Учреждение премии имени Яременко в Забайкалье - пример для других регионов

Александр Галушка, заместитель секретаря Общественной палаты РФ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка обсудили инициативу по учреждению стипендии и премии имени выдающегося ученого, экономиста, академика, уроженца Забайкалья Юрия Яременко для талантливых студентов направлений «Экономика» и «Государственное и муниципальное управление». Ежемесячная выплата для талантливых студентов составит 12 тысяч рублей.

Справка «КП»: Советский и российский ученый-экономист, академик Российской академии наук (РАН), крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа Юрий Васильевич Яременко (1935 – 1996) работал в центральном экономико-математическом институте РАН, был директором академического института народнохозяйственного прогнозирования. Фундаментальным вкладом Яременко в развитие экономической науки следует считать разработку им теории многоуровневой экономики.

«Юрий Яременко понимал, каким образом можно было бы реформировать отечественную экономическую систему, сохранив все лучшее, что в ней было. Для нас он является примером того, как можно найти собственные решения, а не копировать чужие европейские лекала. Учреждая премию имени академика Яременко, мы преследовали важную цель — пробудить этим проектом интерес по поиску путей развития региона среди самих забайкальцев, в том числе молодежи и научных кадров», — пояснил Александр Осипов.

Александр Галушка в свою очередь отметил. что Юрий Яременко — выдающийся экономист, который сформировал общепризнанную новую теорию многоуровневой экономики, сформировал модели и методы структурного отраслевого и технологического анализа экономики, модели и методы межотраслевого взаимодействия, новые методы социально-экономического прогнозирования.

«На мой взгляд, за всеми этими новыми теориями, подходами, моделями и методами стоит главное - Юрий Васильевич является примером эксперта, который в экономике разбирался по ее существу, а не по форме, и глубоко, предметно, профессионально владел вопросами экономики. Отрадно, что в нашей экономической истории есть такая личность, уроженец забайкальской земли», - сказал Александр Галушка.

По мнению члена Общественной палаты, при назначении стипендий и премий имени академика Яременко необходимо сфокусироваться на пяти основных позициях: структурные методы и модели исследования, анализа экономики; вопросы отраслевого развития; вопросы технологического развития экономики; модели и методы прогнозирования; вопросы экономической истории. Он также напомнил о еще одной недавней инициативе Александра Осипова — создании комитета по планированию и развитию Забайкалья:

«На мой взгляд, эти вещи связаны: предлагаю рассматривать стипендиатов и лауреатов премии как кадровый резерв для этого органа управления. Именно эти молодые ребята, исследователи могли бы составить будущий костяк этого управленческого органа нового типа. То, что сегодня делается в Забайкалье, достойно тиражирования во всех регионах России. В каждом уголке нашей необъятной Родины есть выдающиеся имена национального и мирового масштаба. Со стороны Общественной палаты РФ мы будем поддерживать и продвигать подобные практики», — заверил Галушка.