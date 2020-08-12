Индийскому океану угрожает масштабная экологическая катастрофа

Японский траулер «Вакашио» сел на мель у берегов Маврикия Фото: REUTERS

Шедший под японским флагом траулер «Вакашио» сел на мель у берегов Маврикия, расположенного в Индийском океане.

Через трещины в корпусе в воду уже вылилось порядка 1000 тонн дизельного топлива.

Добровольцы пытаются собрать с поверхности моря разлившееся с сухогруза масло Фото: REUTERS

Сегодня появились признаки того, что судно может расколоться надвое. Тогда в Индийский океан попадет еще несколько тысяч тонн нефтепродуктов.

Массовая операция по сбору загрязнений с побережья Маврикия и нескольких лагун длится уже несколько дней, но у этого островного государства нет столько сил, чтобы самостоятельно справиться с продолжающейся экологической катастрофой.

На береговой линии также ведутся работы по расчистке Фото: REUTERS

Правительство Маврикия обратилось за помощью к международному сообществу. На остров уже прибыла специализированная команда ООН и французские эксперты.

Пока что с помощью насосов с «Вакашио» выкачивается оставшееся в баках топливо, чтобы избежать его дальнейшей утечки. Планировалось, что все будет закончено уже сегодня, но работы пришлось приостановить из-за угрозы полного разрушения корабля.

Готовится специальный барьер, чтобы остановить разлив топлива с сухогруза по воде Фото: REUTERS

Разлившиеся нефтепродукты образовали огромные пятна загрязнения поверхности Индийского океана, которые видны даже из космоса.