«Сердце сжимается в песчинку»: Седокова расстается с дочкой и не знает, когда увидит ее снова

Анна Седокова с дочкой Моникой. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова – мама троих детей, но постоянно с ней живут только двое ее отпрысков – дочь Алина и сын Гектор. Еще одна дочь певицы Моника живет с отцом в США. Раньше артистка регулярно летала к ней через океан, но теперь все осложнила пандемия. В июле Моника отметила 9-летие, и Седокова приложила все усилия, чтобы приехать в Америку и в этот день быть рядом с ней. Несколько недель девочка жила вместе с мамой, ее новым бойфрендом Янисом Тиммой и трехлетним братишкой Гектором в Майами. Но теперь, как рассказала Седокова в соцсетях, Монике пора возвращаться к отцу.

Певица признается, что не знает, когда снова сможет увидеть дочь, и от этого ей бесконечно грустно.

- Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет еще много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значения, - рассказала Седокова.

По ее словам, с годами она смирилась и научилась принимать неизбежное.

- Можно бесконечно стрессовать, доводя себя до истерик перед днем X. Можно жаловаться, биться об лед, а можно просто принять. Ты скажешь: это слабая позиция, я раньше так тоже считала. А сейчас нет. Принимать — это доверять судьбе, доверять высшей силе. И еще очень важно: понимать, что из каждой сложной ситуации рождается новый цветочек. Ведь если бы не было столько плохого или сложного в нашей жизни, мы бы никогда не стали такими сильными и счастливыми. Мы бы не знали вкус счастья, - считает певица.

Дочка Седоковой живет с отцом в США.

До этой встречи Анна почти полгода не виделась со своей младшей дочкой - она не могла улететь из-за коронавируса и закрытых границ. Моника вместе с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским живет в Лос-Анджелесе. Напомним, Анна Седокова – мама троих детей. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Старшую дочь Алину (ей 15 лет) певица родила от футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб.

Младшая дочь артистки живет в Лос-Анджелесе по определению суда. Седокова родила Монику в Америке, и у девочки есть американское гражданство. Расставшись с Чернявским, Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Поскольку супруги несколько лет жили в США, делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. Долгое время Седокова могла видеться с дочкой только в присутствии сотрудницы органов опеки и только на территории Америки. Лишь через несколько месяцев судебной битвы Анна получила право видеться с дочкой без посторонних и в любой стране мира за пределами России. Сейчас у Анны и Максима хорошие отношения, они смогли помириться ради Моники. В 2018 году Ченявский женился, жена - 29-летняя модель Дарья Сидорова родила ему вторую дочь.

К слову, Анна Седокова теперь – тоже невеста: ее бойфренд Янис Тима сделал певице предложение руки и сердца. 37-летняя артистка и 28-летний баскетболист обручились во время отдыха в Майами. Янис преподнес Ане роскошное кольцо с бриллиантами и букет роз. Певица, не раздумывая, сказала «да».

Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Тимма играет за команду «Химки». Баскетболист на 9 лет моложе певицы. Ради романа с экс-«ВИА Грой» он оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.