Галкин обсудил с Пугачевой, как будет воспитывать детей после ее смерти

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двоих детей Лизу и Гарри. Фото: Инстаграм.

Алла Пугачева и Максим Галкин все чаще распахивают двери своего замка в деревне Грязь для молодых блогеров и телеведущих. На Новый год гостьей звездной пары стала Настя Ивлеева, а чуть раньше супруги пригласили в свой особняк ведущую YouTube-шоу «А поговорить?» Ирину Шихман. На днях Ирина, делясь в телефире секретами журналистского мастерства, вспомнила, как совершенно непрофессионально опоздала на это интервью. Тем не менее, Пугачева и Галкин очень тепло приняли ее и откровенно ответили на самые острые вопросы. Беседу с ними Шихман считает одной из лучших в своей карьере.

- Договорились снимать у Максима в замке. А я опоздала на полчаса, застряла в пробке, - вспоминает Ирина. - Максим меня встречает и говорит: «Там на кухне все ждут». Я думаю, что это мои мальчики операторы, а там Алла Борисовна во всей красе.

Ведущая признается, что поначалу растерялась, ведь Алла Борисовна была кумиром ее детства. Тем не менее, она не постеснялась задать не самый удобный вопрос: ощущает ли Максим разницу в возрасте с женой, и как он собирается один воспитывать детей после ее смерти. Оказалось, что 44-летний Галкин и 71-летняя Пугачева уже обсудили эту тему.

- Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий, - признался шоумен. - Алла часто говорит: «Я хочу успеть их чему-то научить». Алла - невероятная мать, самая лучшая из всех.

По словам Максима, их дети - двойняшки Лиза и Гарри растут в заботе и ласке.

- Они растут в абсолютной любви, не знают, что такое повышенный голос, ссоры, поэтому они такие счастливые, - рассказал артист.

Судя по всему, в звездном семействе царит полная идиллия. Супруги постоянно подшучивают друг над другом, и это придает их отношениям особую пикантность. Недавно, например, Максим заставил Аллу Борисовну сделать себе массаж плеч и шеи. И, конечно, заснял этот интимный момент на видео, которым поделился в Инстаграме. В ролике одетая в родовую тунику Пугачева делает мужу массаж и при это выговаривает ему.

Максим заставил жену сделать ему массаж спины. Фото: кадр видео.

- Тоже мне, спортсмен! Оно тебе надо было все, - ворчит Примадонна, имея в виду интенсивные тренировки супруга, после которых у него болят все мышцы.

- Ну ладно тебе! Такой монолог ворчащий! Ты лучше молча… так даже смешнее будет, - подколол жену Максим. Тем временем Алла Борисовна почти профессионально отмассировала любимому воротниковую зону.

- И зачем я пела всю жизнь? Если я такой замечательный массажист, - пошутила певица.