В Москве 19-летний парень пытался продать школьницу в сексуальное рабство

Возбуждено уголовное дело по статье Торговля людьми, совершенная организованной группой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в одном из анти-кафе на Головинском шоссе в Москве, где проходила встреча 19-летнего Ивана П.* с покупателем. Вместе с Ваней в кафе пришла и 17-летняя Марина С.* - школьницу должны были продать в сексуальное рабство для дальнейшего занятия проституцией. К счастью, в роли покупателя выступил сотрудник правоохранительных органов, который после передачи Ване оговоренной заранее суммы в 10 000 долларов подал сигнал коллегам, и 19-летнего работорговца задержали.

«Установлено, что 19-летний москвич Иван П.* нашел на сайте доноров объявление, где неизвестный предлагал крупную сумму за несовершеннолетнюю девочку. Ваня решил подзаработать, сговорился с приятелем, который в настоящее время устанавливается и вместе они стали искать свою жертву. 17-летнюю Марину они нашли в сети интернет. Запудрив школьнице мозги легкими деньгами, они уговорили ее на данную сделку, пообещав крупную сумму», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент оперативники разыскивают соучастника Вани, который помогал ему в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127.1 УК РФ - Торговля людьми, совершенная организованной группой.

* - имена изменены.