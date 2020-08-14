Отдел ФСБ в Москве загорелся в пятницу вечером

Фото: Ольга Турундаевская

Жители района Марьина Роща заметили столб дыма на улице Октябрьская в пятницу вечером, 14 августа. Горело аккуратное четырехэтажное офисное здание, которое в отличие от других домов в этом квартале, слегка удалено от проезжей части. Обсуждая возгорание в строении, местные жители в соцсетях задались вопросом, что же расположено внутри. Никаких вывесок компаний на многоэтажке нет. Настораживала особенная планировка с мансардой и зарешеченные на всех этажах окна.

Судя по информации из интернет-справочников, что в здании на Октябрьской, 28 расположен отдел ФСБ по Северо-Восточному округу Москвы.

Фото: Дмитрий Фусков

— Приехали 12 пожарных машин и четыре скорых. Правда, пожарные ехали минут 20, после того как появился дым. Мчали по встречке — вечером в районе пробки. Из-за проезда спецтехники они стали еще больше. На месте развернули серьезный штаб пожаротушения. Но тушить долгое время почему-то не начинали. Только через десять минут развернули рукава и поднялись наверх на подъемнике, — рассказали очевидцы корреспонденту kp.ru.

Также жители пожаловались, что коммунальщики сломали шлагбаум жилого дома поблизости, когда открывали его для проезда пожарных машин:

— Они его поднимали руками, вместо того, чтобы позвонить диспетчеру и с пульта открыть.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в 19:48 зафиксирована ликвидация горения. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Очаг возгорания был на последнем этаже. Никто из работников в здании за медпомощью не обращался.

Причина возгорания будет установлена после осмотра места ЧП спецкомиссией.