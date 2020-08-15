Союз Ворлдскиллс Россия и Министерство просвещения РФ обучат практическим навыкам по мировым стандартам свыше 110 тыс. россиян

Пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия.

Минпросвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» запускает программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Участниками могут стать люди, для которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу.

Всего в программе будет представлено свыше 170 профессиональных компетенций, среди них – «Машинное обучение и большие данные», «Разработка мобильных приложений», «Поварское дело» и др. По 39 компетенциям обучение будет проводиться в дистанционном формате. Слушатель сможет выбрать удобную форму обучения независимо от места проживания. Для участия необходимо будет заполнить заявку на сайте express.worldskills.ru, который откроется для записи уже с 15 августа 2020 года. Там же можно будет ознакомиться с перечнем компетенций, доступных для обучения в конкретном регионе.

Важной особенностью программы является привлечение развитой образовательной инфраструктуры Союза. В программе участвует 1030 центров обучения Ворлдскиллс на базе колледжей, вузов, организаций дополнительного профессионального образования.

Организатором программы обучения станет Академия Ворлдскиллс Россия, имеющая большой опыт в разработке и реализации программ подготовки кадров. С 2016 года по программам повышения квалификации педагогического состава среднего профессионального образования Академией обучено свыше 20 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения, с 2019 года успешно реализуется специальная государственная программа профессионального обучения граждан в возрасте старше 50 лет, по которой за два года прошли обучение свыше 50 тыс. человек.

Лучшие преподаватели страны – мастера и эксперты Ворлдскиллс, владеющие передовыми педагогическими практиками, предложат участникам программы разные форматы подготовки, а по окончании курсов проведут демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. По итогам обучения слушатели получат документы о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена скиллс-паспорт, отражающий уровень владения профессиональными навыками.

Пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия.

«Скиллс-паспорт позволяет работодателю моментально увидеть, что человек умеет делать, а что нет. Так соискатель не просто находит работу быстрее остальных, но и, как правило, получает более высокооплачиваемую должность. По итогам одного из проведенных исследований, средняя зарплата выпускников, сдававших государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, выше, чем у выпускников, сдавших экзамен в традиционном формате на 63% в целом по стране, а в некоторых регионах, как, например, в Хабаровском крае, их уровень выше в 2,3 раза, – рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. – Мы хотим, чтобы благодаря ускоренной программе профподготовки по мировым стандартам Ворлдскиллс граждане нашей страны, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, смогли максимально быстро адаптироваться к сложившимся условиям, получить те базовые и необходимые навыки, которые будут востребованы, предоставят возможность оставаться конкурентоспособными на рынке труда, начать новый профессиональный путь и, таким образом, обеспечить укрепление экономической ситуации страны в целом».

Экспресс-программы будут реализовываться во всех субъектах РФ. В каждом регионе определят уникальный перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий и профессиональных компетенций.

«В рамках разработки программы была проделана предварительная работа по анализу вакансий на рынке труда, спросу работодателей на востребованные сквозные профессиональные навыки, в том числе цифровые. Были составлены перечни от 4 до 93 компетенций индивидуально для каждого субъекта. Для примера: в топ-5 вошли: “Поварское дело” его выбрали 64 региона, “Дошкольное воспитание” и “Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» они оказались востребованы в 61 регионе, «Веб-дизайн и разработка” в 58, “Парикмахерское искусство” в 57 регионах, прокомментировала заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по подготовке кадров, директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская. В некоторых субъектах в перечень вошли профессии, которые наиболее востребованы именно в этом регионе. Так, Забайкальский край предложил обучать по компетенции “Управление экскаватором», Курская область – по компетенции “Кровельные работы по металлу”. Великий Новгород дополнил перечень востребованных профессий сразу двумя компетенциями – “Управление фронтальным погрузчиком” и “Проектирование интерфейсов”, так как, по данным регионального центра занятости, существует потребность в таких специалистах и обучение по этим специальностям обеспечит последующее трудоустройство».