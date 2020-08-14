Джордан Ларссон забил гол во второй игре подряд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неделя минула с первой игры "Спартака" в сезоне. Встреча против "Сочи" стала самой скандальной за последнее время. Владелец "красно-белых" Леонид Федун и вовсе заявил о возможности снятия команды с чемпионата. Но - эту инициативу потом в итоге "отозвали". Так что поединок против "Ахмата" все ждали с большим нетерпением - что будет в поединке против команды, которую месяц назад спартаковцы у себя в Тушино разгромили со счетом 3:0?

Перед началом поединка выяснилась одна деталь - главный тренер "Спартака" Тедеско пропускает поединок из-за болезни.

- Он остался в отеле. Руководить красно-белыми в матче Спартак - Ахмат будет тренер команды Андреас Хинкель, - уточнила пресс-служба москвичей.

Началось все для спартаковцев с грустного эпизода. Джордан Ларссон на старте поединка забил гол в ворота "Ахмата", но мяч отменили после двух минут обсуждений по ВАР. Углядели игру рукой у шведского форварда москвичей. Прошло еще 10 минут - и уже Джикия после подачи со штрафного забивает второй мяч "Ахмату". И снова не засчитали - уж больно очевидный был офсайд. Так и ушли команды на перерыв при счете 0-0 на табло.

Но терпение спартаковцев было вознаграждено сполна в начале второго тайма. Джордан Ларссон с пенальти на 52-й минуте был точен. Отменять ничего не стали и вот теперь "Спартак" повел в счете 1:0.

Через 10 минут случился достаточно неприятный эпизод. Защитник "Ахмата" Зоран Нижич получил мощный удар в голову, обороняясь в своей штрафной. Футболист просто рухнул на газон и не смог встать - его заменили, а самого Нижича увезли с поля на электрокаре.

На 69-й минуте вопрос о победителе был, фактически, снят. После передачи Соболева второй гол чеченскому клуб забил Понсе. А вскоре же "Ахмат" и вовсе остался в меньшинстве после того, как с поля был удален Максим Ненахов. Счет 2:0 так и сохранился до конца поединка. "Спартак" после скандальной ничьи с сочинцами добивается победы над "Ахматом".

Следующий матч у "Спартака" - 19 августа в гостях против "Уфы". А "Ахмат" в этот же день примет дома волгоградский "Ротор".