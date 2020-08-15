Риск есть: эксперты о возможности повторения бейрутской трагедии в России

Сразу после трагедии в Бейруте активизировались отечественные политики и общественные деятели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу после трагедии в Бейруте активизировались отечественные политики и общественные деятели. Один из руководителей Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов направил в Госдуму письмо – мол, минеральные удобрения – это зло. Депутат Госдумы, знаменитый в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов тоже потребовал убрать минеральные удобрения из портов.

В России аммиачная селитра взрывалась дважды: в Тюменской области, в 1971 году, там были нарушены условия хранения, жертв не было. Второй случай был в 1988 году, в Московской области, на заводском складе. Тогда погибло 8 человек, также были нарушены условия хранения.

Запасы аммиачной селитры в морских портах образуются из-за сезонности: производство ведется круглый год, а потребление носил сезонный характер. Защищены ли наши портовые города от трагедии, подобной бейрутской?

И ДА, И НЕТ

В безопасности россиян уверен гендиректор ГИАП (ранее - Институт азотной промышленности) Егор Кривчун, рассказав об этом в эфире радио «КП»: «Если говорить о портовых и других складах, то в России действует техническая и экологическая экспертизы проекта, предъявляются серьезнейшие требования в части соблюдения всех норм безопасности, так что рисков повторения бейрутской трагедии у нас мы не видим».

Кстати, в Госдуме обсуждаются изменения Водного кодекса, поправки уже прошли несколько слушаний. Они касаются портовых хранилищ пестицидов и химикатов. Именно в этой связи и упоминается фамилия депутата Фетисова, чуть ли не в одиночку голосующего против этих поправок, главная из которых предусматривает снижение 500-метровой обязательной дистанции между портовыми складами для химикатов и кромкой воды. Такое расстояние и портовики, и владельцы грузов считают неразумными, и предлагают уменьшить норму в 10 раз.

Для чего? Ответ есть у директора по логистике «Морстройтехнологии», работающей практических во всех российских портах, Александра Головизнина: «Требование о 500-метровой дистанции – абсолютно запредельное. Такого нет нигде в мире. Все стараются сократить конвейер по выгрузке. В России складирование аммиачной селитры регулируется требованиями МЧС. В их числе - ограничения размеров складов и объемов хранения минеральных удобрений без упаковки. Кстати, в российских портах нет ни одного склада, который бы использовался для хранения аммиачной селитры навалом. У нас она в особых мешках хранится на открытых площадках, причем размеры штабелей ограничены. Строительство и эксплуатацию портовых складов Водный кодекс вообще никак не регулирует. Кое-кто либо по непониманию смешивает два разных вопроса, либо открыто пытается манипулировать общественным мнением».

Итак, любимый город и любимая страна могут спать спокойно? Нам даже и не стоит опасаться повторения сценария трагедии в Бейруте? Увы, нет. Уже хотя бы потому, что у сторонников теории «российская аммиачная селитра – самая безопасная в мире» есть оппоненты.

Свои опасения, связанные с хранением аммиачной селитры в российских портах уже не первый год высказывает, в т.ч. и в эфире радио «КП» директор ВНИИ Экология Иван Стариков: «При определенных условиях раздолбайства и идиотизма (а это наши сильные стороны, надо признать) такое, как в Бейруте, может произойти и у нас. Нужно строить специализированные порты, которые были бы вынесены на далекие расстояния от населенных пунктов. Также необходимо провести тотальную ревизию, посчитать - сколько и где у нас накоплено аммиачной селитры. Ведь есть еще карбамид аммония, который тоже при определенных условиях может стать взрывчатым веществом. И если мы этого не сделаем, то новая трагедия – вопрос только времени».

ЗАЩИТИМ СЕБЯ САМИ

В нашей стране аммиачную селитру производят 23 завода, большая часть ее идет на экспорт и уходит за границу, в основном, по морю. Она удачно вписывается в задачу наращивания несырьевого экспорта, которую поставил перед отечественными промышленниками президент России. В среднем, за год в России производится порядка 12 млн. тонн этого удобрения.

Производить и продавать ее – занятие чрезвычайно прибыльное из-за высокой добавочной стоимости. Прибыль будет солидной, если удастся сэкономить на транспортировке, складировании, хранении. И коль запасы аммиачной селитры образуются в портах, то проверить их на предмет выяснения уже имеющихся объемов, регламентов хранения аммиачной селитры стоило бы уже сейчас. Тем более, что в специальном реестре – 67 российских морских портов, причем далеко не во всех есть терминалы по приему и хранению химического сырья. Задача нетрудная. Специализированные порты когда еще будут построены, если будут построены вообще. А катастрофа, подобная ливанской, может произойти в России уже сегодня.

КАРТИНА ДНЯ

Что защищает Россию от повторения трагедии в Бейруте

Страшный взрыв аммиачной селитры в Бейруте дал импульс к дискуссии, насколько опасно это вещество. Раздаются даже радикальные предложения убрать селитру из российских портов, хотя это перспективная статья экспорта нашей страны. - Странно слышать сейчас разговоры о вреде селитры, когда очевидно, что в Бейруте пренебрегли правилами хранения этого вещества, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» генеральный директор ОАО ГИАП Егор Кривчун. – А ведь если закрыть все заводы по производству минеральных удобрений в мире, вымрет половина населения Земли, потому что случится голод. (подробности)