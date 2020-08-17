Сильные хулы на Лукашенко, "Вперед, чудо-богатыри!", президент РБ на коне-гиганте, кондитерские спецслужбы, либертарианцы Семенихина и фон Мизес

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Забранки, которые пригинают свободолюбивые российские СМИ по поводу А. Г. Лукашенко, впечатляют своей звучностью и смачностью. "Мразь", "упырь", "живодер" etc. Примерно, как в старые времена –

"Моя милка – сексапилка

И поклонница минета.

Очень гневно осудила

Душегуба Пиночета".

При этом страстность и горячность проклятий такова, что закрадывается подозрение: не действует ли тут правило "Мы говорим: Ленин, подразумеваем: партия, мы говорим: партия, подразумеваем: Ленин". Клеймя А. Г. Лукашенко отборными выражениями, свободолюбцы, возможно, попутно клеймят и другого лидера, который поближе, но боятся сказать это столь же открытым текстом.

Это известная закономерность: пылкость высказываний находится в прямо пропорциональном отношении к расстоянию от государственной границы, за которой находится порицаемый субъект. "Но теперь, любимые героические белоруски и белорусы, главное — НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!!! НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ! Только С ПОЗИЦИИ СИЛЫ" (сохранена орфография оригинала). Из-за безопасного рубежа можно изъясняться посредством мощного матюгальника и по-суворовски призывать: "Вперед, чудо-богатыри!". Политрук он и в Африке политрук.

Хотя в "Анне Карениной" старый князь Щербацкий относился к политрукам скептически и даже цинически: "Я только бы одно условие поставил. Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну – в особый, передовой легион и на штурм, в атаку, впереди всех!". "Хороши будут редакторы", – громко засмеявшись, сказал другой участник беседы, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе".

Но все же самым сильным в наших СМИ было именование А. Г. Лукашенко антихристом. До сих пор так называли В. И. Ленина и Петра Великого. Все-таки к шкловскому совхознику вряд ли применимо "Скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человеческого, антихрист, народится в мир. Ужасно будет это время: оно будет перед концом мира. Он промчится на коне-гиганте, и великие потерпят муки те, которые останутся верными Христу".

Возможно, имелось в виду, что А. Г. Лукашенко промчится на карьерном самосвале БелАЗ, который по своим размерам может быть поэтически назван конем-гигантом.

На территории б. СССР вообще происходит много таинственного, что, впрочем, свойственно молодым государствам. Пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что задержаны офицер СБУ и его подручный-пенсионер по обвинению в шпионаже в пользу неназванного иностранного государства.

В самом сообщении не было бы ничего удивительного. Все шпионят. У нас тоже периодически сажают мужественных разведчиков – см. хоть дело И. И. Сафронова.

Но в Киеве было необычное спецслужбистское снаряжение. Офицер с пенсионером передавали Юстасу секретную информацию в желейных конфетах фирмы Roshen "Джелли".

Конечно, НКВД вовсю использовало конфеты для ответственных мокрых дел. В 1938 г. в Роттердаме командированный П. А. Судоплатов подложил украинскому националисту Коновальцу адскую машину, замаскированную сотрудниками НКВД Слуцким и Шпигельгласом под коробку шоколадных конфет. С тех пор выражение "судоплатовские цукерки (польское "cukierki" – конфеты)" в определенных профессиональных кругах стало нарицательным. Есть версия, что и А. М. Горького агенты Г. Г. Ягоды угостили в 1936 г. отравленными цукерками.

Однако, использовать желейные конфеты фабрикации П. А. Порошенко в качестве шпионского камня – это новое и оригинальное шпионское ноу-хау.

В отличие от изобретательных спецслужбистов, социальные службисты скорее тяготеют к испытанным старинным учениям. В башкирском Нефтекамске заместитель директора Центра занятости населения И. В. Семенихина сообщила, что "Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице".

Что полностью – почти слово в слово – совпадает с текстом доклада, произнесенного знаменитым либертарианским учителем Людвигом фон Мизесом на Совете немецких промышленников 28 февраля 1931 года, когда мировой кризис достиг Германии. "Пособия по безработице не являются средством смягчить последствия безработицы, как предполагает введенное в заблуждение общественное мнение. Напротив, они образуют звено в цепи причин, порождающих массовую и длительную безработицу".

Башкирская либертарианка Семенихина привела и цифры недопустимо высоких пособий. Базовое пособие – 5175 р., а на малого ребенка добавляется еще 3000 р. На сумму 8175 р. можно безбедно содержать семью и не ходить на работу. Очевидно в Нефтекамске зарплаты на предприятиях и в учреждениях значительно ниже этой цифры, и выгоднее жить на пособие.

Исповедание веры в учение фон Мизеса и Айн Рэнд удачно совпало с опубликованием декларации о доходах высших чиновников за 2019 г. Согласно официальным данным, их месячный доход превосходил нефтекамское пособие в 100, а у иных в 200 и 300 раз. Что заставляет искренне порадоваться за них. Если и на 8 тысяч можно жить без всякой кручины, то сколь же светла жизнь на два-три миллиона в месяц.