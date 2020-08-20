ПСБ раздал гранты российским предпринимателям

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ПСБ подвел итоги всероссийского конкурса «Антикризисная поддержка для малого бизнеса», который был объявлен в июне этого года. Наряду с мерами господдержки малого и среднего бизнеса (льготное кредитование по ставке 2%), банк по собственной инициативе выделил 15 млн рублей на безвозмездные гранты малому бизнесу для перезапуска деятельности после кризиса. Участником мог стать любой малый или средний предприниматель, открывший свое дело не позднее 1 апреля 2019 года.

- Пандемия коронавируса стала испытанием для всей экономики, но особенно тяжело пришлось малому бизнесу, для которого каждый день вынужденного простоя - серьезная проблема. Мы решили, что должны поддержать предпринимателей и помочь им поскорее восстановиться после карантинных ограничений. Помочь без условий. Просто дать деньги, которые предприниматель потратит на свое усмотрение, - говорит Александр Чернощекин, старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

Принять участие в конкурсе могли действующие и новые клиенты ПСБ, поэтому, когда прием заявок завершился, членам жюри предстояло обработать более трех тысяч заявок со всей страны.

Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям, среди которых социальная значимость компании, количество «лайков», полученных при интернет-голосовании, полнота заполнения анкеты и другие. Победителями стали 204 предпринимателя. Они получили от 50 до 250 тысяч рублей.

- Задача была в том, чтобы помощь получили не 2-3 человека, а как можно больше предпринимателей, в том числе из регионов. Для малого бизнеса даже небольшая сумма может помочь перезапустить бизнес - кому-то наш грант поможет заплатить за аренду, другой - закупит кофе для своего кофепойнта, третий - выплатит зарплату наемным сотрудникам. Мы не устанавливали ограничений на использование этих средств, - подчеркивает Александр Чернощекин.

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Банк не делал ограничений по сфере деятельности компании. Не важно, относится бизнес к наиболее пострадавшей от карантина отрасли или нет. Единственное - на момент подачи заявки компания,индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,должна была числиться в реестре малого и среднего предпринимательства (МСП), и не находиться в процессе ликвидации на момент получения гранта.

- Нам важно, чтобы малый бизнес в стране жил и работал. Малый бизнес - это сотни тысяч рабочих мест в стране, это пятая часть ВВП страны. А еще это наша повседневная жизнь, наши привычки и комфорт, - говорит Александр Чернощекин. - Среди победителей предприниматели со всей страны, у них разный бизнес, но они болеют за него душой, о чем они честно писали в заявках. Это музыкальные школы, фитнес-центры, кафе и рестораны, рекламные агентства, компании по перевозке грузов, образовательные центры для детей и взрослых, салоны красоты, медицинские центры, химчистки – это все те сферы, от которых зависит качество нашей жизни.

Всего было четыре категории денежных призов: 50, 100, 150 и 250 тысяч рублей. При этом количество победителей ограничивалось только объемом призового фонда в 15 миллионов рублей. «Комсомолка» поговорила с четырьмя предпринимателями, которые уже получили деньги на расчетные счета в ПСБ.

ООО «Кинопрокат» - кинотеатр «Современник» (Пенза)

Сумма гранта - 250 тысяч рублей

- Когда пришло сообщение о проведении конкурса, сначала не поверили. Позвонили в банк для проверки информации. В банке подтвердили, что есть такие гранты, но предупредили, что будет сложно, потому что победителей выбирают из заявок, поданных по всей стране. Мы решили попробовать. Тем более, что подать заявку было легко, - говорит Лариса Лузина, заместитель директора по общим вопросам.

ООО «Кинопрокат» занимается прокатом фильмов в нескольких залах кинотеатр «Современник» - единственного в Пензе отдельно стоящего кинотеатра, расположенного в центре города. Он основан еще в 1976 году. И по нынешним меркам это редкость. Большинство кинотеатров сейчас размещаются в торговых центрах.

Разрешение на работу кинотеатры в Пензе получили только в конце июля. Но спрос по понятным причинам пока небольшой.

- Деньги планируем направить на расходные материалы для кинооборудования. Для кинопроекторов используются ксеноновые лампы. Одна стоит порядка 100 тысяч рублей. А срок ее действия ограничен – около тысячи часов.

Раз в месяц в кинотеатре проводят бесплатные кинопоказы для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и пенсионеров.

ИП Волошенко Алина Сергеевна - зоомагазины Zoo-Animals (Санкт-Петербург)

Сумма гранта – 150 тысяч рублей

- Я являюсь клиентом Промсвязьбанка очень давно. Узнала про конкурс через соцсети и инстаграм. Как и, наверное, у большинства людей, были некоторые сомнения. Но я все равно решила подать заявку. Правда, сделала это в последний вечер, буквально в ночи. Решила так: под лежачий камень вода не течет, надо пробовать, - говорит Алина Волошенко.

По ее словам, до апреля 2020 года бизнес прочно стоял на ногах. Алина строила планы развития. Но из-за закрытия торгового комплекса пришлось приостановить работу одного из двух магазинов. Он открылся только в конце июня. Выручка у второго магазина в период пандемии упала более чем вдвое. Три месяца он работал в ноль.

По словам Алины, на открытие нового магазина полученных денег, естественно, не хватит, но она планирует усовершенствовать то, что есть.

- Сделаю ребрендинг, планирую заказать новую вывеску. А еще есть мысли по автоматизации системы лояльности, чтобы лучше доводить наши идеи до покупателей. Очень порадовало, что банк доверил мне распоряжаться этими деньгами, это удача в непростое для бизнеса время, - говорит Алина.

- Мы позиционируем себя как магазин, который заботится о здоровье животных. Правильное питание, правильный уход за питомцами. Пропагандируем, что животные – это здорово и весело, что они приносят большую радость владельцам, - рассказывает Алина.

ИП Гусельникова Елена Сергеевна - сухой бассейн Balls Club (Киров)

Сумма гранта - 100 тысяч рублей

Сухой бассейн - это помещение, наполненное маленькими пластиковыми шариками. В этот бассейн можно прыгать с бортиков, нырять как в обычный бассейн и оставаться сухим. Это развлечение уникально тем, что здесь интересно не только детям, но и взрослым.

- Мы единственные в своем роде в Кировской области. Помимо обычных детей к нам приходят дети, отстающие в развитии. Нахождение в шариках помогает им расслабиться, выплеснуть энергию, снять тонус с мышц, - говорит Алина.

По ее словам, компания работает четвертый год. Примерно год назад они с супругом нашли новое, более просторное помещение, сделали два бассейна, заполненных шарами, и банкетную зону.

- Потратили много сил, средств и времени. А через полгода пришлось закрыться. И вот, шестой месяц уже закрыты. В данный момент мы самая пострадавшая сфера бизнеса, так как нам до сих пор не разрешено работать, - сетует Алина.

Деньги они с супругом изначально планировали потратить на небольшой косметический ремонт, рекламу и погашение накопившихся долгов по аренде. Сейчас, видимо, вся сумма уйдет на оплату аренды. Но это хотя бы позволит бизнесу выжить.

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ООО «НПО «Новые производственные технологии» - музей занимательных наук (Волгоград)

Сумма гранта – 50 тысяч рублей

- О конкурсе мы узнали совершенно случайно. Знакомая ехала в такси, услышала рекламу по радио и тут же позвонила. Время было, мы тогда не работали. Поэтому решили подать заявку. Дадут – хорошо. Не дадут – обойдемся своими силами. Поэтому очень удивились, когда нам сообщили, что мы выиграли. - рассказывает Елена Куксенкова, специалист по рекламе «Музея занимательных наук Эйнштейна».

Это единственный частный музей в городе. В нем расположено более 150 интерактивных экспонатов, которые в простой и увлекательной форме объясняют сложные законы физики, химии, математики и других естественных наук.

- Часть денег пойдет на закупку инструмента для починки экспонатов. У нас интерактивный музей. С экспонатами активно взаимодействуют, их крутят-вертят, что-то включают. Поэтому они периодически выходят из строя и их нужно чинить, - говорит Елена.

Музей работает 7 лет, за это время разработано более 20 интерактивных тематических программ. Они пользуются популярностью как у местных школьников, так и у гостей города.

- Мы хотим привлечь детей к изучению наук. Хотим им показать, что это не что-то страшное или сложное, а очень увлекательный процесс. Мы верим, что наши экспонаты могут развить интерес к изучению физики, химии и другим предметам, - говорит Елена.