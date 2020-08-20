Владимир Путин дал совет будущим министрам и губернаторам

Телеконференция главы государства с выпускниками очередного набора программы развития кадрового управленческого резерва была приурочена к окончанию их обучения Фото: REUTERS

- Руководители 29 регионов, 5 федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, мэры крупных городов, - перечислял и перечислял Владимир Путин места работы выпускников Высшей школы государственного управления. - Причём нередко назначения на такие высокие, ответственные должности происходят или происходили прямо в процессе обучения. Некоторые ваши коллеги уже возглавили федеральные министерства: господин Мурашко у нас министр здравоохранения, министр транспорта. Трое участников текущей программы стали временно исполняющими обязанности глав субъектов Федерации.

Телеконференция главы государства с выпускниками очередного набора программы развития кадрового управленческого резерва как раз и была приурочена к окончанию их обучения. По этому поводу собрались и те, кто вышел из этих стен раньше, и те, кто только получат дипломы.

Одним из самых звездных в этом ряду был министр труда Антон Котяков, который привел неожиданный пример изменения собственной жизни.

- Год назад, когда наша программа только начиналась, я никак не думал, что демография будет для меня, наверное, основным элементом моей жизни, - сказал он. - Я работал в министерстве финансов, у меня было двое достаточно взрослых детей. На сегодняшний день у меня детей уже трое, и я работаю министром труда и социальной защиты. И основной мой на сегодняшний день «национальный проект» – это национальный проект «Демография».

Путин всех участников просил привести примеры - чему такому их научили, чтобы это пригодилось в работе. У Котякова такой пример был.

- Когда я пришел в начале года в министерство труда, мы с коллегами спорили о внедрении обыденных, простых технологий, но буквально уже в июле благодаря цифровым решениям смогли в течение нескольких дней сделать миллионы выплат нашим гражданам даже без сбора от них дополнительных справок, заявлений, - рассказал он. - Сейчас мы уже обсуждаем «социальное казначейство» как единую технологическую платформу для простого оказания мер социальной поддержки на всех уровнях государственной власти.

Напутствие Путина получилось кратким, а его совет простым.

- Главное для любого управленца – это умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан, - сказал президент. - И государственная служба, она и называется «служба», потому что это служение – в данном случае гражданам России.