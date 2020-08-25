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Общество

Дополнительную скидку к большой летней распродаже на Aliexpress готова подарить «Пятёрочка»

Стартовала совместная федеральная акция Торговой сети «Пятёрочка» и AliExpress
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До 31 августа все участники программы лояльности «Выручай-карта» могут получить дополнительную скидку в размере 15% к большой летней распродаже на AliExpress, одной из крупнейших интернет-платформ.

Это не первая совместная акция «Пятёрочки» и AliExpress. Началось сотрудничество год назад и понравилось всем: и партнерам, и покупателям. «Мы с большим удовольствием решили повторить акцию с AliExpress, поскольку в первой совместной кампании увидели отличный отклик, – отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Сейчас мы даём нашим гостям эксклюзивную возможность подготовить детей к школе с выгодой: скидка по промокоду суммируется с большой летней распродажей, в период которой на тысячи товаров для дома, школы, спорта уже действуют скидки до 70%. Добавлю, что теперь получить свой заказ от AliExpress также можно будет в пунктах выдачи 5post в магазинах «Пятёрочка» прямо рядом с домом. Благодаря нашей акции с AliExpress подготовка к новому школьному сезону станет ещё приятнее и проще».

Чтобы принять участие в текущей акции и получить скидку 15% при оформлении заказа на AliExpress, необходимо совершить покупку в любом магазине «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей с предъявлением «Выручай-карты». Нужно поторопиться, ведь период действия акции - с 25 по 31 августа 2020 года. Промокод вы найдете на чеке после оплаты покупки или в мобильном приложении «Пятёрочка».

«Проект с «Пятёрочкой» – одна из инициатив в рамках большой летней распродажи, – считает Анна Мельнова, директор по росту аудитории AliExpress Россия. - Мы рады, что теперь у пользователей AliExpress появится возможность получить дополнительную скидку за счёт покупок в «Пятёрочке». Традиционно совместные проекты имеют большой и позитивный отклик, и мы уверены, что наше сотрудничество с «Пятёрочкой» продолжится».

Срок активации промокодов на сайте aliexpress.ru или через одноимённое приложение ограничен до 14 сентября 2020 года включительно. Скидка распространяется на один заказ от суммы 555 рублей и не может быть больше 83,25 рублей. Промокод можно использовать только один раз одному клиенту после авторизации на AliExpress.

Более подробную информацию об условиях акции желающие легко могут найти на сайте www.5ka.ru.

Клуб потребителейБИЗНЕС-ПРЕСС

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