Дополнительную скидку к большой летней распродаже на Aliexpress готова подарить «Пятёрочка»

До 31 августа все участники программы лояльности «Выручай-карта» могут получить дополнительную скидку в размере 15% к большой летней распродаже на AliExpress, одной из крупнейших интернет-платформ.

Это не первая совместная акция «Пятёрочки» и AliExpress. Началось сотрудничество год назад и понравилось всем: и партнерам, и покупателям. «Мы с большим удовольствием решили повторить акцию с AliExpress, поскольку в первой совместной кампании увидели отличный отклик, – отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Сейчас мы даём нашим гостям эксклюзивную возможность подготовить детей к школе с выгодой: скидка по промокоду суммируется с большой летней распродажей, в период которой на тысячи товаров для дома, школы, спорта уже действуют скидки до 70%. Добавлю, что теперь получить свой заказ от AliExpress также можно будет в пунктах выдачи 5post в магазинах «Пятёрочка» прямо рядом с домом. Благодаря нашей акции с AliExpress подготовка к новому школьному сезону станет ещё приятнее и проще».

Чтобы принять участие в текущей акции и получить скидку 15% при оформлении заказа на AliExpress, необходимо совершить покупку в любом магазине «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей с предъявлением «Выручай-карты». Нужно поторопиться, ведь период действия акции - с 25 по 31 августа 2020 года. Промокод вы найдете на чеке после оплаты покупки или в мобильном приложении «Пятёрочка».

«Проект с «Пятёрочкой» – одна из инициатив в рамках большой летней распродажи, – считает Анна Мельнова, директор по росту аудитории AliExpress Россия. - Мы рады, что теперь у пользователей AliExpress появится возможность получить дополнительную скидку за счёт покупок в «Пятёрочке». Традиционно совместные проекты имеют большой и позитивный отклик, и мы уверены, что наше сотрудничество с «Пятёрочкой» продолжится».

Срок активации промокодов на сайте aliexpress.ru или через одноимённое приложение ограничен до 14 сентября 2020 года включительно. Скидка распространяется на один заказ от суммы 555 рублей и не может быть больше 83,25 рублей. Промокод можно использовать только один раз одному клиенту после авторизации на AliExpress.

Более подробную информацию об условиях акции желающие легко могут найти на сайте www.5ka.ru.