Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Мать Тереза: Символ милосердия или расчетливая бизнесменка?

26 августа самой знаменитой монахине исполнилось бы 110 лет
Мария БеркМарияБерк
Комментарии (1)Комментарии (1)
Мать Терезу боготворил весь мир. Но многие близкие знакомые считали ее неоднозначной личностью.

Мать Терезу боготворил весь мир. Но многие близкие знакомые считали ее неоднозначной личностью.

Фото: ТАСС

В Индии установлен очередной антирекорд - почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 50 тыс. индийцев от COVID-19 скончались.

Все ожидали помощи от знаменитых Домов милосердия матери Терезы, но они еще в марте закрыли свои двери как для волонтеров, так и для нуждающихся в помощи. В конгрегации «Сестры - миссионерки любви» (так называется монашеский орден, основанный матерью Терезой) заявили, что таким образом заботятся о здоровье детей, содержащихся в домах.

Мать Терезу еще при жизни считали святой, а после смерти в 1997 году Ватикан ее канонизировал. А ведь она, пожалуй, одна из самых неоднозначных исторических личностей современности.

«БОГ НАМ ПОМОЖЕТ»

Дурную славу ей принесли сведения о колоссальных суммах, лежащих на счетах фонда благодетельницы (лишь 7 процентов этих денег шли на содержание больных), о ее поездках на дорогое лечение в США при наличии собственных клиник в Индии.

Ее особый подход к материальным благам хорошо иллюстрирует одна история. В одном из лондонских супермаркетов она набрала тележку продуктов на 500 фунтов для бездомных, нашедших кров в ее приюте.

- Это для бедных, - заявила кассиру мать Тереза.

- Достойно восхищения. С вас 500 фунтов.

- Ты не понимаешь. Это для бедных, - повторила монахиня.

Кассир пытался получить деньги, но мать Тереза стояла на своем. В результате покупатель, стоявший за ней, не выдержал и согласился заплатить нужную сумму.

- Вот видишь, - хитро подмигнула Тереза сопровождавшему ее помощнику. - Я же говорила тебе, что Бог нам поможет.

УСЛЫШАЛА ГОЛОС

При рождении мать Тереза получила имя Агнес Гондже Бояджиу. Она появилась на свет в 1910 году в Скопье в семье албанцев, исповедовавших католицизм.

В 18 лет девушка перебралась в Ирландию, присоединившись к ордену сестер Лорето. Там приняла монашеский постриг и имя Тереза - в честь французской монахини Терезы из Лизьё, умершей в молодом возрасте от туберкулеза и считавшейся самой великой святой начала XX века.

Получив направление нести свой крест в Индии, монахиня Тереза два десятилетия выполняла обет послушания в одной из калькуттских школ. Но в 1946 году, как сама она неоднократно описывала, услышала внутренний голос, который приказал ей помогать бедным, живя среди них. Тереза окончила курсы медпомощи и приняла гражданство Индии.

При поддержке властей по всей стране стали появляться больницы, приюты для бедных, хосписы для умирающих и больных проказой, а также детские дома. Популярность матери Терезы быстро распространилась по всему миру.

При жизни мать Терезу и ее сестер старались не критиковать. Но после ее смерти конгрегация подверглась многочисленным нападкам.

В своей книге лондонский врач, выросший в Калькутте, Ароуп Чаттерджи рассказал, что мать Тереза преувеличивала количество людей, которым была оказана реальная помощь. Больных содержали в ужасных условиях, несмотря на щедрые госдотации и частные пожертвования.

Один из самых громких скандалов был связан с детьми-сиротами. Выяснилось, что фонд регулярно продавал малышей бездетным парам за 40 - 120 тысяч рупий (примерно $500 - 1600) - в зависимости от финансовых возможностей покупателей.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые