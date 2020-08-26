Стало известно, на сколько подорожают цветы перед 1 сентября 2020: В печали и продавцы, и родители

По прогнозам цветочных экспертов, родители в лучшем случае в целом потратят на букеты столько же, сколько и перед 1 сентября годом раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производители и продавцы цветов накануне нынешнего 1 сентября приуныли. Фактически, это первый большой праздник после того, как торговля возобновилась по окончании коронавирусных ограничений. И обычно для цветочников это действительно праздник — спрос на букеты в сравнении с обычными днями возрастает в 5-6 раз. Но нынче прежнего размаха не ожидается. Рассказываем, на сколько подорожают цветы перед 1 сентября 2020 года.

- В этом году в денежном выражении спрос вырастет максимум в 4 раза, - прогнозирует член ассоциации «Теплицы России», гендиректор ООО «Да! Роза» Александр Литвиненко.

Директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина вообще считает, что всплеск продаж будет на уровне обычного выходного дня.

Главная причина — снижение доходов родителей в связи с «корона-кризисом», а, соответственно, и их желания тратиться на всякие не совсем обязательные вещи. Масла в огонь подливают и всевозможные активисты, которые призывают не дарить цветы учителям, а лучше потратить деньги на благотворительность (цветочники в ответ утверждают, что природе отказ от таких подарков никак не поможет — стебли многолетних цветов срезать все равно надо, жизнь «живого растения» это никак не губит).

Тем не менее традиционный рост цен на букетики накануне Дня Знаний все равно ожидается. Минимум — процентов на 15% в сравнении с прошлым сентябрем.

- В основном это связано с изменением курса евро по отношению к рублю. 85% цветочной продукции на российском рынке составляет импорт, он и диктует ценовую политику, - поясняет Александр Литвиненко. - Весной был резкий, процентов на 40, спад по объемам поставок импортных цветов — из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. Сейчас объёмы поставок возвращаются практически к докризисному уровню.

Повышать цены собираются и отечественные производители. Как они утверждают, максимум на 5-7% в сравнении с обычными днями. Но тут же предупреждают — по пути к цветочному прилавку эти 5% вполне могут превратиться в 25%. Все участники процесса, включая и торговлю, торопятся возместить убытки за нерабочие месяцы.

Вот только получится ли? По прогнозам цветочных экспертов, родители в лучшем (для цветочников) случае в целом потратят на букеты столько же, сколько и перед 1 сентября годом раньше. Просто будут выбирать цветочки с меньшими ценниками — ну пойдет любимое чадо в школу не с розами, а с астрами, тоже красиво. В худшем — продажи будут ниже на 10-15% в сравнении с прошлым годом.

КСТАТИ

Примерно 300 млн рублей — в такую сумму оцениваются розы, уничтоженные отечественными тепличными хозяйствами за то время, пока торговля цветами была запрещена из-за пандемии. Это не считая тех роз, которые отдали на благотворительность по больницам и социальным учреждениям. Как объясняют производители, стебли с уже раскрывшимися бутонами надо обязательно срезать — тогда розовый куст дает новые стебли. Ну а то, что не продано, приходится уничтожать.