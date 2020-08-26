Евгений Миронов поселился в одуванчике над тропической Москвой

Во «Вратаря» вбухали много денег, особенно по отечественным представлениям Фото: кадр из фильма

Работа над «Вратарем Галактики» шла шесть лет. Один из его продюсеров - Сергей Сельянов, человек весьма уважаемый, выпустивший за свою долгую карьеру десятки фильмов - от «Брата» и всех последующих картин Алексея Балабанова до всенародно любимых мультиков про трех богатырей. Во «Вратаря» вбухали много денег, особенно по отечественным представлениям. Надеются, что он возродит российский кинопрокат после пандемии (поэтому его раскрутка выглядит благородным занятием - ради нее даже объединились Первый канал, «Россия 1» и СТС, а министр культуры Ольга Любимова лично пришла на премьеру и наговорила со сцены теплых слов).

При этом большинство комментариев к трейлеру фильма на YouTube выглядят так: «У кого, объясните мне, хватило ума снять такое дерьмо?», «Трейлер вызвал у меня рвотный рефлекс», «Дешевая пародия», «Это просто позор какой то», «Русским пока рано снимать такие фильмы», «Наконец-то Бэд Комедиану подкинули работу!»

Трейлеров «Вратаря» существует уже три, а таких комментариев к ним - десятки. Ролики действительно производят гнетущее впечатление: один из них какой-то сумасшедший еще и озвучил выуженной с антресолей песней группы «Демо» «Солнышко в руках». И если заткнуть уши, легче не станет. К 2071 году Луна висит над Землей в расколотом виде (!), а климат на планете радикально поменялся: Нью-Йорк обледенел, Каир затопило, Москва превратилась в джунгли, и сталинские высотки заросли лианами и плесенью. Зато теперь над столицей России установлен стадион в форме одуванчика, и там подростки, одаренные способностью к телепортации, играют в «космобол». На земле электричество включают на час в сутки, еды мало, безработица жуткая, - но зрелища в виде бесконечных трансляций матчей по космоболу заменяют людям хлеб. В скромном московском парне Антоне обнаруживают огромный спортивный талант, назначают его вратарем команды Земли, ну и дальше все понятно - он должен не просто выиграть матч, но и спасти Вселенную. (То, что делает на экране Антон, не сильно напоминает работу голкипера, - он в основном носится по воздуху и на лету со страшной силой бьет ногами по летающим огненным шарам, - но это уже мелочи).

Это комбинация старой повести Льва Кассиля «Вратарь республики» (с аналогичным сюжетом - в простом парне обнаруживают талант вратаря и ставят часовым у ворот) и марвеловских «Стражей галактики» (даже шрифтовая работа на постерах намекает на это более чем беззастенчиво). Из «Стражей Галактики» заимствован и злодей Танос, которого здесь для простоты зовут Черно (а его оппонента, доброго инопланетянина, зовут Бело - авторы относятся к собственному сюжету с доброй, хотя и немного первобытной иронией). У негодяя такие же, как у Таноса, сложные отношения с дочерью, а еще его распирают смутные фантазии об уничтожении Вселенной (которую он, кажется, хочет заменить новой, созданной им самим). По ходу фильма выясняется, что плененный Черно содержится в подземелье прямо под стадионом-одуванчиком. Огненные шары, которыми играют в космобол - это на самом деле его страшное оружие, которое можно нейтрализовать только энергией игроков. То есть они, по сути, играют в футбол атомными бомбами, по ходу их обезвреживая, и их спорт - не тупое развлечение для масс, а священная миссия.

Нет, кровь из глаз во время просмотра не идет. С компьютерной графикой в фильме начинаешь мириться минут через десять: по уровню фантазии и отчасти исполнения это вполне европейский уровень, такой же неприятный, как в «Валериане и городе тысячи планет» Люка Бессона. Ну да, это не «Стражи галактики», а мультик. Но ведь он и рассчитан на школьников младших классов, воспитанных на тех же «Трех богатырях». Опять же, учит их добру и теплому отношению к козявочкам (герой полфильма пытается проникнуться нежностью к своему «спутнику» - летающему металлическому треугольнику с четырьмя ножками - и когда все-таки проникается, все у него начинает получаться). Ну да, почти все реплики главного героя можно было бы заменить на «Я есть Антон» - благо, персонаж всю дорогу выглядит немного деревянным, - но для мультика, наверное, нормально.

Нет, кровь правда не идет из глаз, честное слово: это зрелище вполне безобидное, цветастое такое, для детей. После наблюдения за бешеными огненными пузырями зрителю позволят перевести дух и икнуть Евгений Миронов в роли длинноволосого белокурого инопланетянина, Елена Яковлева в роли татуированной матери героя, а также Михаил Ефремов в роли неподкупного и неутомимого стража порядка. И даже хочется пожелать «Вратарю Галактики» успехов в прокате. Пусть российская киноиндустрия наконец встанет с колен. И к 2071 году снимет фильм, который уже ни в чем, нигде, ни на грамм не будет уступать «Стражам Галактики». У них как раз тогда будет дата, 55 лет, - заодно и отметят.