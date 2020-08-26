Группа ГАЗ создала автобус на сжиженном газе

Фото: Евгения Павлова

В этот день в Магнитогорске состоялось еще одно событие: запуск комплекса по производству сжиженного природного газа. На нем и была представлена и заправлена новая модель городского автобуса.

До нее ГАЗ выпустил ряд автобусов и коммерческих автомобилей на сжатом природном газе, которые хорошо зарекомендовали себя на дорогах. И, несмотря на то, что Группа ГАЗ уже больше двух лет находится под санкциями США, которые бьют по финансовому положению компании, новая модель увидела свет.

Фото: Евгения Павлова

ЛиАЗ-5292 LNG прошел сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства. Тестовую эксплуатацию он будет проходить на регулярных маршрутах Челябинска, который входит в список регионов-участников нацпроекта «Экология». А потом Ликинский автобусный завод приступит к выпуску опытно-промышленной партии автобусов, который намечен на четвертый квартал 2020 года.

Фото: Евгения Павлова

Вместимость низкопольного ЛиАЗа-5292 LNG - 106 пассажиров. В салоне предусмотрено пространство для пассажиров на инвалидных колясках. Для их комфортной посадки-высадки автобус оснащен механической аппарелью. Кроме того, на остановках автобус наклоняется в сторону тротуара, с которым пол оказывается практически в одной плоскости.

На автобусе стоит отечественный газовый двигатель ЯМЗ-536. Одной заправки хватает на 300 с лишним километров, в чем и заключается преимущество технологий LNG перед другими видами газового топлива.