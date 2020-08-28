От первоклашек до выпускников: что им покупать, где можно сэкономить

«Комсомолка» узнала у опытных мам, на чем они экономят при покупке «снаряжения» школьника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии 1 сентября «Комсомолка» спросила у опытных мам, на чем они экономят при покупке «снаряжения» школьника - обычной формы, спортивной, туфель и сменки, канцелярских товаров, ранца. А еще мы изучили цены на школьные товары в популярных интернет-магазинах накануне 1 сентября.

Началка во всем - и в деньгах тоже

В 2019 году родители тратили на набор первоклассника в среднем 20 000 рублей (данные Росстата). Для обычной семьи разово выделить из бюджета такие деньги накладно. А если нужно снарядить в школу не одного, а двоих детей? Еще одно обстоятельство не дает покоя родителям: вдруг осенью начнется вторая волна коронакризиса, и детвору снова отправят на дистанционное обучение, а добрая половина купленного не пригодится...

Канцтовары

Список необходимого всегда есть на сайте школы. Обычно нужны пенал, ручки синие и зеленая, карандаши - простой и цветные, точилка, ластик, линейка, тетрадки в косую линейку и клетку, папка для тетрадей и папка для труда, альбом для рисования, пластилин и дощечка для лепки, цветные бумага и картон, клей-карандаш, акварель и кисточки, ножницы, блокнот для записи слов. Все это можно купить по отдельности или в наборе.

• канцелярский набор из 36 предметов - от 600 руб.

• касса букв, слогов и цифр - от 135 руб.

• набор обложек (20 шт.) - от 150 руб.

• подставка для книг - от 112 руб.

Итого: 997 руб.

Подсказка опытной мамы школьника

- Обложки на книги покупайте, как выдадут учебники, прямо с ними нужно идти в магазин и подбирать на каждый (в комплекте, как правило, книги разного формата), - советует Анна Ковалева, мама второклассника Миши. - С тетрадками тоже не торопитесь: мы в первом полугодии занимались по рабочим тетрадям и прописям, которые идут в комплекте к учебникам. Ластик, точилка и прочие мелочи теряются, есть смысл покупать с запасом.

Школьная форма

В большинстве школ униформы нет - просто рекомендуют единый цвет: темный низ, светлый верх. Чаще всего под запретом джинсы, обтягивающие платья, короткие юбки, а рубашки и блузы разрешают только однотонные.

Для девочки:

• блузки (3 шт.) - от 2700 руб.

• юбка - от 430 руб.

• сарафан - от 700 руб.

• платье - от 950 руб.

• жилет - от 350 руб.

• теплая кофта - от 500 руб.

• белье, колготки, банты, резинки для волос - от 2000 руб.

• сменные туфли - от 2500 руб.

Итого: 10 130 руб.

Для мальчика:

• рубашки (3 шт.) - от 2500 руб.

• брюки - от 1000 руб.

• жилет - от 320 руб.

• пиджак - от 950 руб.

• белье, носочки - от 800 руб.

• сменные ботинки - от 2500 руб.

Итого: 8070 руб.

Подсказка опытной мамы школьницы

- Все вещи подпишите: проще будет найти потерявшееся. На рубашках лучше не экономить, чтобы выдержали частую стирку, - советует Юлия Савченко, мама пятиклассницы Вики. - Жакет или кардиган может не пригодиться, если в классе тепло. Обувь лучше на липучках, подошва нескользящая и светлая. В школах часто просят не покупать сменку с черной подошвой, чтобы не пачкали пол.

Физкультурный набор

Для мальчиков и девочек цены на спорткостюмы одинаковые.

• спортивный костюм - от 2100 руб.

• футболка - от 300 руб.

• кроссовки - от 900 руб.

• мешок для одежды - от 150 руб.

Итого: 3450 руб.

Подсказка опытной мамы школьницы

- Учителя физкультуры не любят разнобоя, поэтому сначала узнайте требования к форме (цвет, фасон), а потом покупайте, - говорит Ольга, мама 7-классника Игоря.

Ранец (рюкзак)

Ортопеды рекомендуют младшеклассникам носить ранец, чтобы вес распределялся равномерно на всю спину. Цены начинаются от 900 рублей. Оптимальный для здоровья позвоночника - ортопедический. Но такой ранец тяжелее и дороже обычного. Вместе с книжками и тетрадками ранец должен весить не больше полутора килограмм (или 10% веса ребенка). Также важны прочный материал, широкие лямки, вместительность.

Подсказка опытной мамы школьницы

- Нет смысла тратиться на ранец для первоклашки, так как почти весь год его носят в школу и из школы родители. Разумнее покупать сразу рюкзак средней ценовой категории (за 2500 - 3000 рублей), чтобы хватило на 2 - 3 года.

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Всего собрать в начальную школу девочку:

17 000 * руб.

Всего собрать в начальную школу мальчика:

15 000 * руб.

* В итоговую сумму не включены верхняя одежда, теплая обувь, плащ (дождевик), резиновые сапоги и гаджеты.

Ученики средних классов

Дети 10 - 11 лет уже хотят выглядеть стильно. Рюкзак нужен добротный, одежда - модная, смартфон - с набором наворотов.

Для мальчиков и девочек:

форма (брюки-пиджак или юбка-жилет) - от 4500 руб.

рубашка (или блузка) 2 шт. - от 2000 руб.

джинсы - от 1000 руб.

толстовка - от 1400 руб.

туфли - от 2500 руб.

спортивная форма (костюм, кроссовки, мешок) - от 5000 руб.

смартфон - от 7000 руб.

рюкзак - от 3000 руб.

канцелярия (общие тетради, ручки, обложки, дневник, фломастеры, пенал) - от 800 руб.

Итого: 15 700* руб.

Как насчет старшеньких?

Девушкам важно иметь разнообразие в гардеробе. Помимо одежды, им понадобятся маленькие сумочки через плечо для кошелька, телефона и т. д.

Парням важно иметь навороченные гаджеты: смартфон, мощный ноутбук (от 40 000 рублей), одежда (рубашки, брюки, костюм) - как у взрослых.

Итого: 25 000* руб.

Подсказка опытной мамы школьницы

- Возможно экономить на коллективных закупках школьной формы или канцелярии. С учебными тетрадями, задачниками и прочими пособиями поступают так: берут один экземпляр на весь класс и делают ксерокопии - тоже в складчину, - поясняет Вероника Кулакова, мама школьника Сергея. - Или же учитель рассылает ученикам задания в электронном формате.