В Краснодаре убили полицейского из Москвы

Когда местная полиция стала выяснять личность погибшего, оказалось, что мужчина тоже служит в правоохранительных органах Фото: Алексей ФОКИН

Это произошло на одной из улиц станицы Голубицкой Краснодарского края. Поздней ночью между двумя мужчинами рядом с местным магазином возник конфликт. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Но столкновение закончилось очень быстро. Хватило одного лишь удара, после которого один из оппонентов упал на землю замертво.

Привести мужчину в чувства не удавалось, очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. Когда местная полиция стала выяснять личность погибшего, оказалось, что мужчина тоже служит в правоохранительных органах.

— По результатам проведённой судебно-медицинской экспертизы причиной смерти 25-летнего Евгения Т.* стала закрытая тупая травма головы, в результате которой возникли очаговые кровоизлияния головного мозга и отек головного мозга. За совершение указанного преступления был задержан 24-летний местный житель. По данному факту было возбужденно уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего и назначена служебная проверка, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Погибшим оказался младший сержант московской полиции. Но смерть сотрудника в Краснодаре стала для его руководства большой неожиданностью. Оказалось, что недавно 25-летний Евгений Т.* открыл больничный лист и должен был находиться на лечении в Москве. И о своей поездке в Краснодар руководство, вопреки правилам, он не уведомил. Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следствию.

* - имена изменены.