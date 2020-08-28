Лидеры рынка: «Уралавтоприцеп» представил на форуме «Армия-2020» уникальный для России полуприцеп

Валерий Иванович Филатов, генеральный директор завода «Уралавтоприцеп» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2019 году челябинский завод «Уралавтоприцеп» вошел в ТОП-3 российских компаний по производству прицепов и полуприцепов и в ТОП-10 отечественных производителей специализированной и прицепной техники. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» генеральный директор предприятия Валерий Филатов рассказал о перспективах развития завода.

ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

«Действительно, интерес к форуму очень большой. Это видно и по числу гостей, посетителей, наших традиционных и потенциальных заказчиков, - отметил в интервью «КП» Валерий Иванович. - Пандемия в некотором смысле «закрыла» производителей в «четырех стенах»: в этом году такие форумы еще не проводились. Поэтому на «Армии-2020» хочется показать не только уже имеющиеся, освоенные образцы техники с маркой «ЧМЗАП», но и что-то новое».

На протяжении 73 лет работы предприятие почти всегда сотрудничало с Министерством обороны и структурами оборонно-промышленного комплекса. За эти годы завод произвел и поставили в армейские подразделения тысячи единиц самой различной техники. В этот раз руководство предприятия представило на форуме действительно уникальный образец – полуприцеп грузоподъемность почти 65 тонн, разработанный по заданию Министерства обороны. Техника столь большой грузоподъемности в этом классе в России еще не выпускалась.

Валерий Филатов подчеркнул, что такой полуприцеп обладает целым рядом достоинств. Так, к примеру, он оснащен пневмоподвеской, на шасси также смонтированы поворотные подруливающие оси.

«Техника разработана конструкторами и инженерами на мощностях нашего завода. Это на 100 процентов продукт российского производства, - пояснил создание и выпуск новинки Валерий Филатов. - Дело в том, что прежде на рынке осей и агрегатов господствовали импортные поставщики. Сейчас эта «гегемония» исчезает. Лет пять назад мы разработали собственную пневмоподвеску, а теперь создали поворотную подруливающую ось также с высокой степенью качества и надежности. В следующем году такие отечественные агрегаты будут запущены в серийное производство и широко представлены на рынке. Могу сказать, что на 99 процентов ЧМЗАП уйдет от импорта, заменив его отечественными изделиями».

Для справки: Основная задача поворотных подруливающих осей на технике с длинной базой (многоосные автопоезда) - обеспечение безопасного и комфортного движения, особенно на сложных участках дорог (повороты, рельеф и т.п.). Такие поворотные подруливающие оси – один из главных элементов полуприцепа, по словам специалистов, проявляют на дорогах чудеса маневренности, учитывая удлиненные размеры шасси. Более того, нагрузка на дорожное покрытие при использовании таких осей снижается почти в два раза.

КАЧЕСТВО С УВЕЛИЧЕННОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ

Обратим внимание, что «Уралавтоприцеп» занимается разработкой технологий двойного назначения. Да, многие решения инженеры завода конструируют для нужд Министерства обороны, но они широко используется и в народном хозяйстве, на «гражданке». Ведь, как известно, то, что делается для армии – это всегда высочайшее качество с увеличенной надежностью.

Руководитель завода также подчеркнул, что «Уралавтоприцеп» еще в советские годы создавался, как завод полного технологического производственного цикла, оснащенный всем необходимым оборудованием и инфраструктурой. Практически все новые изделия и агрегаты разрабатывают в конструкторских отделах завода, проверяется в испытательных лабораториях и на полигонах, и в итоге изготавливается в специализированных цехах предприятия. Сегодня ЧМЗАП производит почти два десятка видов прицепов и полуприцепов, которые поставляются в структуры Минобороны и гражданский сектор экономики.

«Новый, уникальный 65-тонный полуприцеп с пневмоподвеской и поворотными подруливающими осями – это фактически пик совершенства конструкции в этой части агрегатов», - отметил Валерий Филатов.

- В 2019 году вы вошли в число крупнейших производителей прицепной и специализированной техники в России. Насколько сложным был тот период для «Уралавтоприцепа» и в целом для отечественного машиностроения?

- Не самый сложный. Во-первых, наши специалисты успешно работают на рынка в плане продвижения продукции и поиска новых заказчиков. Именно хорошие партнерские отношения стали одним из залогов стабильной работы. Во-вторых, мы успешно зашли на рынок портовых технологий со специализированной прицепной техникой. Так, в прошлом году специалисты нашего предприятия создали несколько уникальных полуприцепов – четырехосный контейнеровоз, несущий на себе элементы и бортовых платформ и машин в тентованном исполнении. А сейчас в стадии испытаний находится новый низкорамный 40-тонный полуприцеп-трейлер с облегченной массой, которая позволила увеличить грузоподъемность на три тонны. Это, разумеется, один из важнейших факторов работы на конкурентном рынке.

- Еще полтора десятка лет назад завод серийно выпускал специализированную технику для российских и даже европейских морских портов. Получается, предприятие возвращается на этот рынок?

- Именно благодаря освоению новейших технологий, которые сейчас востребованы на этом рынке. Наши наработки, продвижение, переговоры с партнерами, - все это позволило сегодня заключить контракты на поставку наших специализированных полуприцепов с пятью российскими портами.

УДОВЛЕТВОРИТЬ ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС

Отвечая на вопрос надежности марки ЧМЗАП в сравнении с импортной техникой управленец привел такой пример: на месторождениях в Сургуте, где, в том числе, успешно проходит испытание техника «Уралавтоприцепа», специалисты предприятия увидели технику челябинского завода, которая служит на производстве уже почти 50 лет. Что касается импортных аналогов, у которых гарантийные сроки точно такие же, как и у «Уралавтоприцепа», то, как показывает практика в дальнейшем ее обслуживание обходится в разы дороже из-за стоимости запасных частей и агрегатов.

- Планы до конца года? Наращивать объемы производства. На рынке после усиленного эпидемиологического режима ограничений и самоизоляции имеется своего рода отложенный спрос. Это касается строительной, нефтегазовой, дорожной отраслей. Реализуем все, что требует рынок, - подчеркивает Валерий Филатов.

Помимо упомянутого ранее низкорамного 40-тонного полуприцепа-трейлера с облегченной массой предприятие предлагает высокорамный полуприцеп, который уже выпускается довольно давно и также успешно зарекомендовал себя. Кроме того, сегодня завод активно производит такую популярную и «ходовую» технику, как прицепы и полуприцепы-модули. Они также ничем не уступают импортным образцам этого класса.