Новая система проектирования автодорог позволит значительно снизить смертность от ДТП в России

Прием идей для участия в Форуме «Сильные идеи для нового времени» продлится до 10 сентября.

В России можно спасать минимум по 20 тыс. жизней ежегодно, а в идеале свести смертность на дорогах от ДТП к нулю. Для этого в трех пилотных городах может быть введена программа перепланировки проезжих частей, улиц, велодорожек и пешеходных переходов Vision Zero, уже зарекомендовавшая себя в Швеции и Нидерландах. Проект представлен на крауд-платформе idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Как отмечает автор проекта, в настоящее время в России обеспечение безопасности сводится к выявлению наиболее неудобных и опасных участков дорог и нанесение на них дополнительной дорожной разметки или установке ограничительных знаков. Согласно рейтингу Всемирной организации здравоохранения, Россия находится на 104 месте по количеству погибших в ДТП. В 2010 году вице-премьер Сергей Иванов оценивал ущерб от всех ДТП в 2,5% ВНП России. По его данным, за 5 лет ущерб российской экономике по причине ДТП на дорогах составил 5,5 триллионов рублей, что сопоставимо со всеми расходами на здравоохранение за тот же период.

В России действует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», целевым показателем которого является снижение уровня смертности в ДТП в три с лишним раза – с текущих 12,4 до 4 погибших на 100 тыс. человек.

Мировая практика показывает, что наиболее эффективной мерой для снижения смертности на дорогах является внедрение в городах программы Vision Zero («ноль смертей»). Программа позволяет снизить количество погибших или пострадавших в ДТП вплоть до нуля за счет устранения недостатков дорожной системы, обновления нормативов, правил дорожного движения и проектирования улиц.

Vision Zero была принята в Швеции и Нидерландах еще несколько десятилетий назад. Благодаря этому в Хельсинки в 2019 году не произошло ни одного ДТП со смертельным исходом, а в Осло — всего 1 ДТП. В России авторы идеи предлагают опробовать ее на трех пилотных городах с разными численностью населения и климатическими условиями. Для этого предлагается создать муниципальные штабы Vision Zero. В состав рабочих групп должны войти представители органов власти, правоохранительных органов и транспортных служб, сотрудники муниципалитетов, профессиональные проектировщики, планировщики, инженеры, НКО и городские жители. Уже на первом этапе реализация программы в России в год можно будет спасать до 20 тыс. человек, попавших в ДТП.

«Людям свойственно ошибаться на дорогах, но человеческие ошибки необходимо включить в подход к организации движения и тем самым предотвратить смертельные и особо тяжелые ДТП. Инженеры по всему миру знают, как проектировать полосы движения, чтобы увеличить скорость движения автотранспорта. А в Нидерландах знают, как проектировать дороги для «успокоения» трафика», - отмечает автор идеи Владимир Кумов.

«В России большой процент дорог требует реконструкции, и новые проезжие части в городах должны проектироваться так, чтобы естественным образом исключать риски превышения скорости водителями Зоны движения для автомобилей, велосипедистов и пешеходов нужно разделять таким образом, чтобы пользователи вообще никак не пересекались. Также необходимо максимально ограничивать скорость движения автомобилей там, где столкновения все же могут произойти, - чтобы даже в случае ДТП

вред здоровью был минимальный. Опыт Европы показывает, что дороги могут быть безопасными», - комментирует руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

«В настоящее время Россия определила для себя амбициозные цели и задачи по снижению смертности в ДТП. Так, в целях Стратегии безопасности дорожного движения в РФ прописано стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях в 2030 году. Вместе с тем, данные о числе погибших в ДТП свидетельствуют, что начиная с 2012 г. наблюдается снижение числа погибших в ДТП, однако с 2016 года этот темп существенно уменьшился. Для обеспечения более высоких темпов снижения аварийности и достижения поставленных целей есть необходимость в поиске новых путей и подходов к решению проблемы снижения смертности в ДТП, в том числе апробированных международной практикой», - отмечает начальник управления организации и безопасности дорожного движения ФАУ «РОСДОРНИИ» Игорь Живописцев.

В этой связи заслуживает внимания международный опыт по реализации программы Vision Zero в отдельных крупных городах и городских агломерациях, базовым принципом которой является недопустимость дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. «Однако стоит отметить, что не все решения Vision Zero актуальны для нашей страны, и не стоит ориентироваться на слепое копирование концепции в отдельных городах и регионах», - подчеркивает Живописцев.

По его словам, в первую очередь должно быть осуществлено пилотное внедрение принципов и механизмов повышения безопасности дорожного движения в городах с разной численностью населения и с различными климатическими условиями. По результатам работы с этими городами может произойти выработка определенных управленческих моделей, типовых решений, разработаны и внедрены информационные системы. А после этого уже возможно тиражирование приобретенного практического опыта на другие регионы страны.

Напомним, прием идей для участия в Форуме «Сильные идеи для нового времени» продлится до 10 сентября. Каждый может представить свою идею на крауд-платформе https://idea.asi.ru по тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все поступающие идеи проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн совместно с авторами дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. Авторы топ-100 идей и проектов представят их в финале Форума в Сочи. Идеи, признанные лучшими в рамках Форума, обозначат вектор развития различных сфер жизни страны. Победители получат поддержку организаторов и партнёров Форума, их проекты будут размещены в библиотеке «умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.